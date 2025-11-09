Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
09 ноября 2025, 22:20 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:40
55
0

Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)

9 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги

09 ноября 2025, 22:20 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:40
55
0
Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».

Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.

Перед матчем «Барселона» находилась на третьей позиции (25 баллов), а «Сельта» занимала 13-е место (13 очков).

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Сельта» – «Барселона» – 1:1

Голы: Каррейра, 12 – Левандовски, 10 (пен.)

ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 (пен.) мин

ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин

По теме:
Интер – Лацио. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Рома – Удинезе – 2:0. Травма Довбика. Видео голов и обзор матча
Не обыграли аутсайдера. Бетис с Антони в составе упустил победу на выезде
Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 09 ноября 2025, 20:47 7
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо

ЛНЗ и Полесье делят второе место, а киевская команда – лишь четвертая

Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Футбол | 09 ноября 2025, 22:25 0
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы
Гасперини рассказал о состоянии Довбика, который покинул поле из-за травмы

Украинский форвард был вынужден покинуть поле в первом тайме матча с «Удинезе»

Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Бокс | 09.11.2025, 07:33
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Футбол | 09.11.2025, 09:38
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Украинец покинул Динамо, потому что ему не нашлось места в составе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
Фьюри предупредил Усика, что есть боксер, который может его нокаутировать
08.11.2025, 02:44 1
Бокс
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
08.11.2025, 08:03 11
Футбол
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
Сборная Украины оформила камбэк и обыграла Румынию
08.11.2025, 00:05 5
Хоккей
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем