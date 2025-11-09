Испания09 ноября 2025, 22:20 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:40
Сельта – Барселона. Видео голов и обзор (обновляется)
9 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги
9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».
Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.
Перед матчем «Барселона» находилась на третьей позиции (25 баллов), а «Сельта» занимала 13-е место (13 очков).
Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября
«Сельта» – «Барселона» – 1:1
Голы: Каррейра, 12 – Левандовски, 10 (пен.)
ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 (пен.) мин
ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин
