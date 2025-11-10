Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовского. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Сельта
09.11.2025 22:00 – FT 2 : 4
Барселона
Испания
10 ноября 2025, 00:10 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:12
Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовского. Видео голов и обзор

9 ноября прошел матч 12-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».

Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.

Каталонский клуб оформил уверенную победу над соперником со счетом 4:2.

Центральной фигурой матча стал польский нападающий Роберт Левандовски, которому удалось забить три мяча. Также дубль по ассистам оформил Маркус Рашфорд.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Сельта» – «Барселона» – 2:4

Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4

ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 (пен.) мин

ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин

ГОЛ! 1:2, Левандовски, 37 мин

ГОЛ! 2:2, Иглесиас, 43 мин

ГОЛ! 2:3, Ямаль, 45+4 мин

ГОЛ! 2:4, Левандовски, 74 мин

События матча

90’ +4
Френки де Йонг (Барселона) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Ферран Ютгла.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона), асcист Маркус Рэшфорд.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каррейра (Сельта), асcист Борха Иглесиас.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Барселона видео голов и обзор Роберт Левандовски Ламин Ямаль Борха Иглесиас Маркус Рэшфорд
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
