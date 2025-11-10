Сельта – Барселона – 2:4. Хет-трик Левандовского. Видео голов и обзор
9 ноября прошел матч 12-го тура Ла Лиги
9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».
Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.
Каталонский клуб оформил уверенную победу над соперником со счетом 4:2.
Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября
«Сельта» – «Барселона» – 2:4
Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4
ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 (пен.) мин
ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин
ГОЛ! 1:2, Левандовски, 37 мин
ГОЛ! 2:2, Иглесиас, 43 мин
ГОЛ! 2:3, Ямаль, 45+4 мин
ГОЛ! 2:4, Левандовски, 74 мин
События матча
