9 ноября в 22:00 стартовал заключительный матч 12-го тура Ла Лиги между клубами «Сельта» и «Барселона».

Команды встретились на арене «Эстадио Балаидос» в городе Виго.

Каталонский клуб оформил уверенную победу над соперником со счетом 4:2.

Центральной фигурой матча стал польский нападающий Роберт Левандовски, которому удалось забить три мяча. Также дубль по ассистам оформил Маркус Рашфорд.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Сельта» – «Барселона» – 2:4

Голы: Каррейра, 11, Иглесиас, 43 – Левандовски, 10 (пен.), 37, 74, Ямаль, 45+4

ГОЛ! 0:1, Левандовски, 10 (пен.) мин

ГОЛ! 1:1, Каррейра, 12 мин

ГОЛ! 1:2, Левандовски, 37 мин

ГОЛ! 2:2, Иглесиас, 43 мин

ГОЛ! 2:3, Ямаль, 45+4 мин

ГОЛ! 2:4, Левандовски, 74 мин