Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас установил рекордную клубную домашнюю беспроигрышную серию в А
Англия
09 ноября 2025, 19:14 |
119
0

Кристал Пэлас установил рекордную клубную домашнюю беспроигрышную серию в А

Лондонцы не проиграют на Селхурсте Парк в матчах чемпионата уже 12 игр

09 ноября 2025, 19:14 |
119
0
Кристал Пэлас установил рекордную клубную домашнюю беспроигрышную серию в А
Getty Images/Global Images Ukraine

Кристал Пэлас установил новый клубный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.

В матче 11-го тура команда Оливера Гласнера сыграла вничью с Брайтоном со счетом 0:0.

В последний раз Кристал Пэлас проигрывал на своем поле в матче АПЛ еще в середине февраля (1:2 против Эвертона).

Беспроигрышная домашняя серия Кристал Пелас в АПЛ (12)

  • Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0
  • Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0
  • Кристал Пэлас – Борнмут – 3:3
  • Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
  • Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2
  • Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0
  • Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1
  • Кристал Пэлас – Ипсвич Таун – 1:0
  • Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1
По теме:
ВИДЕО. Дальний удар плюс рикошет. Нико Гонсалес удвоил перевес Ман Сити
ВИДЕО. VAR огорчил Ливерпуль. Гол ван Дейка не засчитан, офсайд Робертсона
Манчестер Сити – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Кристал Пэлас Брайтон
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Футбол | 09 ноября 2025, 02:44 5
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс

Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос

Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 09 ноября 2025, 18:39 0
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Лион – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 9 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Футбол | 08.11.2025, 20:24
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Тренер Жироны: «Вы бы видели их в раздевалке. А Цыганков – это топ»
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.11.2025, 16:00
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – СК Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Футбол | 09.11.2025, 07:20
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
Стали известны дата и детали плей-офф отбора к ЧМ-2026. Важно для Украины
07.11.2025, 20:49 1
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 6
Футбол
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
ВИДЕО. За что голкипер Кривбасса получил красную в матче УПЛ против Карпат
08.11.2025, 18:42
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34 1
Футбол
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем