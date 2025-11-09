Кристал Пэлас установил рекордную клубную домашнюю беспроигрышную серию в А
Лондонцы не проиграют на Селхурсте Парк в матчах чемпионата уже 12 игр
Кристал Пэлас установил новый клубный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.
В матче 11-го тура команда Оливера Гласнера сыграла вничью с Брайтоном со счетом 0:0.
В последний раз Кристал Пэлас проигрывал на своем поле в матче АПЛ еще в середине февраля (1:2 против Эвертона).
Беспроигрышная домашняя серия Кристал Пелас в АПЛ (12)
- Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0
- Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0
- Кристал Пэлас – Борнмут – 3:3
- Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
- Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
- Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2
- Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
- Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0
- Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1
- Кристал Пэлас – Ипсвич Таун – 1:0
- Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1
Crystal Palace 0-0 Brighton— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 9, 2025
Far from a classic in this 'derby' at Selhurst Park, but Crystal Palace extend their unbeaten Premier League home run to 12 games - their longest sequence in the top-flight since 1990. pic.twitter.com/DDEDxnCTNG
12 - Crystal Palace stretched their unbeaten run at home in the Premier League to 12 matches (W6 D6), the longest current unbeaten home run in the competition, and the Eagles’ longest unbeaten run in the top-flight since February-December 1990 (17). Formidable. pic.twitter.com/Uf4HJ68O7H— OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2025
