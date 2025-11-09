Кристал Пэлас установил рекордную клубную домашнюю беспроигрышную серию в А

Кристал Пэлас установил новый клубный рекорд, продлив домашнюю беспроигрышную серию в АПЛ до 12 матчей.

В матче 11-го тура команда Оливера Гласнера сыграла вничью с Брайтоном со счетом 0:0.

В последний раз Кристал Пэлас проигрывал на своем поле в матче АПЛ еще в середине февраля (1:2 против Эвертона).

Беспроигрышная домашняя серия Кристал Пелас в АПЛ (12)

Кристал Пэлас – Брайтон – 0:0

Кристал Пэлас – Брентфорд – 2:0

Кристал Пэлас – Борнмут – 3:3

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон – 4:2

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:0

Кристал Пэлас – Брайтон – 2:1

Кристал Пэлас – Ипсвич Таун – 1:0

Кристал Пэлас – Астон Вилла – 4:1

