Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. Разгром красных. Видео голов и обзор

9 ноября в 18:30 прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на домашней арене Этихад в Манчестере.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сэйв. На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).

На 45+3-й минуте Нико Гонсалес пробил издалека, и после рикошета мяч залетел в ворота (2:0). На 63-й минуте обводящим ударом из-за пределов штрафной Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0).

Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, МЮ, Ливерпуль, Борнмут (по 18).

АПЛ. 11-й тур. 9 ноября

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Голы: Эрлинг Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Жереми Доку, 63

Незабитый пенальти: Эрлинг Холанд, 13

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея