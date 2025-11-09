Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. Разгром красных. Видео голов и обзор
09.11.2025 18:30 – FT 3 : 0
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. Разгром красных. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на домашней арене Этихад в Манчестере.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі LIVE у Telegram Sport.ua

На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сэйв. На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).

На 45+3-й минуте Нико Гонсалес пробил издалека, и после рикошета мяч залетел в ворота (2:0). На 63-й минуте обводящим ударом из-за пределов штрафной Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0).

Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, МЮ, Ливерпуль, Борнмут (по 18).

АПЛ. 11-й тур. 9 ноября

Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0

Голы: Эрлинг Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Жереми Доку, 63

Незабитый пенальти: Эрлинг Холанд, 13

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити), асcист Нико О’Райли.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Нико Гонсалес (Манчестер Сити), асcист Бернарду Силва.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), асcист Матеус Нунес.
Травма Довбика. Рома без украинца забила два мяча и выиграла матч Серии А
Холанду осталось забить 1 гол до рекорда Ширера
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Ливерпуль пенальти Гиорги Мамардашвили
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
