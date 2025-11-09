Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0. Разгром красных. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 11-го тура АПЛ
9 ноября в 18:30 прошел матч 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити обыграл Ливерпуль на домашней арене Этихад в Манчестере.
На 13-й минуте форвард Ман Сити Эрлинг Холанд не забил пенальти, голкипер Гиорги Мамардашвили совершил сэйв. На 29-й минуте Эрлинг Холанд исправился и открыл счет ударом головой (1:0).
На 45+3-й минуте Нико Гонсалес пробил издалека, и после рикошета мяч залетел в ворота (2:0). На 63-й минуте обводящим ударом из-за пределов штрафной Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0).
Лидеры АПЛ: Арсенал (26 очков), Ман Сити (22), Челси (20), Сандерленд (19), Тоттенхэм, Астон Вилла, МЮ, Ливерпуль, Борнмут (по 18).
АПЛ. 11-й тур. 9 ноября
Манчестер Сити – Ливерпуль – 3:0
Голы: Эрлинг Холанд, 29, Нико Гонсалес, 45+3, Жереми Доку, 63
Незабитый пенальти: Эрлинг Холанд, 13
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
