Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
09 ноября 2025, 17:24 | Обновлено 09 ноября 2025, 17:25
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 17:15 стартовал поединок 12-го тура Ла Лиги между клубами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид.

Команды встретились на арене «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не попал в основной состав, начав матч в запасе.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Райо Вальекано» – «Реала» Мадрид – 0:0

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
