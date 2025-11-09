Райо Вальекано – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября в 17:15 стартовал поединок 12-го тура Ла Лиги между клубами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид.

Команды встретились на арене «Эстадио де Вальекас» в Мадриде.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин не попал в основной состав, начав матч в запасе.

Ла Лига. 12-й тур, 9 ноября

«Райо Вальекано» – «Реала» Мадрид – 0:0