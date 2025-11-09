9 ноября на Стадио Олимпико пройдет матч 11-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Удинезе. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Рома

Команда в прошлом сезоне играла под руководством трех наставников. Очевидно, поспешив убрать после первых проблем свою легенду, Де Росси, потом явно промахнулись со ставкой на Юрича. В итоге даже прогресс при Раньери не помог наконец-то подняться в Лигу чемпионов - минимально отстав от Ювентуса, закончили на пятой позиции.

Сейчас в столицу из Бергамо перебрался Гасперини. У него не все получается, особенно много вопросов вызывает выступление в Лиге Европы, где были необъяснимые поражения от Лилля, с незабитыми пенальти, и даже Викторией Пльзень дома. Но с Рейнджерс получилось, и не без участия Довбика. Принем Артем победу и с Пармой, но в прошлом туре столичные футболисты уступили прямому конкуренту, Милану. Но все равно с 21-м очком с ним и Интером делят второе место, отставая минимально от лидера, Наполи.

Удинезе

Клуб выглядит как просто эталонный середняк итальянского футбола. Конечно, многие помнят еще пиковые времена, с выступлениями в Лиге чемпионов. Но все же давно и при самых разных тренерах все сводится к тому, чтобы снова набрать достаточно очков, чтобы закончить над зоной вылета. Так было и в прошлом розыгрыше, уже при Косте Руняиче. В итоге собрали 44 очка и закончили на двенадцатой позиции.

Сейчас во Фриули могут быть довольны своим новым стартом. В прошлом туре обыграли и Аталанту 1-0, и это уже четвертая победа с начала чемпионата. Всего теперь в активе пятнадцать очков, что позволяет даже держаться в верхней части турнирной таблице, на девятом месте.

Статистика личных встреч

1:0 в январе стали уже пятой победой римлян в очных поединках с данным соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут поставить подножку максимально мотивированному сопернику. Поверим, что получится у новых подопечных Гасперини оформить очередную уже победу (коэффициент - 1,62).