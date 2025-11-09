Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 16:37 |
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ

УПЛ

9 ноября в 15:30 стартовал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.

Поединок проходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».

Перед матчем обе команды имели в активе по 20 очков, однако «Динамо» находилось на второй позиции, а ЛНЗ – на третьей.

УПЛ-2025/26. 12-й тур, 9 ноября

«Динамо» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Пастух, 45+1

ГОЛ! 0:1, Пастух, 45+1 мин.

По теме:
Прикарпатье – Пробой – 1:0. Прикарпатское дерби. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Гол в раздевалку. ЛНЗ шокировал Динамо в конце первого тайма
Эвертон – Фулхэм – 2:0. Спокойная победа Миколенко и Ко. Видеообзор
