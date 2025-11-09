Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 ноября в 15:30 стартовал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.

Поединок проходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».

Перед матчем обе команды имели в активе по 20 очков, однако «Динамо» находилось на второй позиции, а ЛНЗ – на третьей.

УПЛ-2025/26. 12-й тур, 9 ноября

«Динамо» – ЛНЗ – 0:1

Гол: Пастух, 45+1

