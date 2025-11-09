Украина. Премьер лига09 ноября 2025, 16:37 |
Динамо – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
9 ноября проходит матч 12-го тура УПЛ
9 ноября в 15:30 стартовал матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы.
Поединок проходит в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского».
Перед матчем обе команды имели в активе по 20 очков, однако «Динамо» находилось на второй позиции, а ЛНЗ – на третьей.
УПЛ-2025/26. 12-й тур, 9 ноября
«Динамо» – ЛНЗ – 0:1
Гол: Пастух, 45+1
ГОЛ! 0:1, Пастух, 45+1 мин.
