Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 14:46
Александрия – Полесье. Видео голов и обзор (обновляется)

Команды играют матч 12 тура УПЛ

09 ноября 2025, 14:46
ФК Полесье.

В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе КСК «Ника» принимает житомирское Полесье в рамках матча 12 тура Украинской Премьер-лиги.

«Волки» активно начали поединок, а подопечные Кирилла Нестеренко даже не могут выйти из своей половины поля. Агрессивный футбол команды Руслана Ротаня почти сразу дал свои плоды – Николай Гайдучик открыл счет уже на 9 минуте игры.

После забитого гола подопечные Ротаня несколько успокоились. Александрия перехватила инициативу и начала искать счастья в своих атаках, но переиграть Евгения Волынца так и не удалось.

На старте второго тайма встречи «Волки» снова взялись за дело. На 47-й минуте голкипера хозяев второй раз огорчил Эдуард Сарапий, отличившись после подачи с углового.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.

Гол. Сарапий, 47 минута

Гол. Гайдучик, 9 минута

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
