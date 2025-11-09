Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию
Семен Вовченко прокомментировал победу над «Рухом»
Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче 12-го тура УПЛ с «Рухом», в котором ровенчане отпраздновали победу – 1:0.
«Интерес к этому противостоянию подогревало то, что «Верес» и «Рух» действуют в похожей манере, делая ставку на интенсивность в завершающей стадии и агрессивность в переходной фазе. Вот почему нужно было быть настороже при подборе, стараться разрушать попытки соперника находить свободные зоны на флангах, между линиями.
Нельзя сказать, что ровенчане были безгрешны, наверное, в некоторых игровых эпизодах фортуна была на нашей стороне. В частности, когда мы открывали счет, или, вспомним момент в компенсированное время, где гости могли спастись от поражения, но промахнулись. С другой стороны, несколько туров назад мы дома умудрились в последней атаке пропустить от «Александрии» и не выиграли матч, где диктовали условия. Поэтому будем считать, что сегодня футбольный бог восстановил справедливость и вознаградил нас за старания на тренировках.
В конце концов, главное, что в напряженном противостоянии с «Рухом» ровенчане прервали беспроигрышную домашнюю серию и переместились в середину турнирной таблицы».
Ранее лидер «Вереса» рассказал о победе над «Рухом» в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэнни Пакьяо рассказал, что ведутся активные переговоры о бое с украинцем
Руслан Ротань снова приедет в Александрию, но уже будет играть против своей предыдущей команды