Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 11:12 |
Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию

Семен Вовченко прокомментировал победу над «Рухом»

НК Верес. Семен Вовченко

Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче 12-го тура УПЛ с «Рухом», в котором ровенчане отпраздновали победу – 1:0.

«Интерес к этому противостоянию подогревало то, что «Верес» и «Рух» действуют в похожей манере, делая ставку на интенсивность в завершающей стадии и агрессивность в переходной фазе. Вот почему нужно было быть настороже при подборе, стараться разрушать попытки соперника находить свободные зоны на флангах, между линиями.

Нельзя сказать, что ровенчане были безгрешны, наверное, в некоторых игровых эпизодах фортуна была на нашей стороне. В частности, когда мы открывали счет, или, вспомним момент в компенсированное время, где гости могли спастись от поражения, но промахнулись. С другой стороны, несколько туров назад мы дома умудрились в последней атаке пропустить от «Александрии» и не выиграли матч, где диктовали условия. Поэтому будем считать, что сегодня футбольный бог восстановил справедливость и вознаградил нас за старания на тренировках.

В конце концов, главное, что в напряженном противостоянии с «Рухом» ровенчане прервали беспроигрышную домашнюю серию и переместились в середину турнирной таблицы».

Ранее лидер «Вереса» рассказал о победе над «Рухом» в УПЛ.

