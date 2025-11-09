Защитник Вереса рассказал, как команда прервала беспроигрышную серию

Защитник «Вереса» Семен Вовченко эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о матче 12-го тура УПЛ с «Рухом», в котором ровенчане отпраздновали победу – 1:0.

«Интерес к этому противостоянию подогревало то, что «Верес» и «Рух» действуют в похожей манере, делая ставку на интенсивность в завершающей стадии и агрессивность в переходной фазе. Вот почему нужно было быть настороже при подборе, стараться разрушать попытки соперника находить свободные зоны на флангах, между линиями.

Нельзя сказать, что ровенчане были безгрешны, наверное, в некоторых игровых эпизодах фортуна была на нашей стороне. В частности, когда мы открывали счет, или, вспомним момент в компенсированное время, где гости могли спастись от поражения, но промахнулись. С другой стороны, несколько туров назад мы дома умудрились в последней атаке пропустить от «Александрии» и не выиграли матч, где диктовали условия. Поэтому будем считать, что сегодня футбольный бог восстановил справедливость и вознаградил нас за старания на тренировках.

В конце концов, главное, что в напряженном противостоянии с «Рухом» ровенчане прервали беспроигрышную домашнюю серию и переместились в середину турнирной таблицы».