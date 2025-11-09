Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Цыганкова, триумф Рыбакиной в финале WTA Finals, результаты матчей УПЛ
09 ноября 2025, 08:33 |
Гол Цыганкова, триумф Рыбакиной в финале WTA Finals, результаты матчей УПЛ

Главные новости за 8 ноября на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 ноября.

1. Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA
​​ Елена в двух сетах обыграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде

2А. Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Скрипник напомнил о себе бывшей команде

2B. Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Беспроигрышная серия команды Шандрука увеличилась до пяти матчей подряд

2С. Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Львовяне впервые в сезоне одержали две победы подряд

3. Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
​​Отрыв «горняков» от «бело-синих» не настолько значителен, как могло бы показаться

4А. Гол Цыганкова помог Жироне одолеть Алавес и покинуть зону вылета
​​​Подопечные Мичела победили со счетом 1:0, еще один украинец Ванат сыграл 81 минуту

4B. Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
​​В параллельном матче «Вест Гэм» одолел «Бернли»

5. Почти единогласно. В Трускавце прошли выборы президента ФВУ
​​​Михаил Мельник будет руководить украинским волейболом третий срок

6. Забросили 5 шайб. Молодежная сборная Украины обыграла Польшу
Команда готовится к чемпионату мира

7. Скандал в Умани. Разлуцкий одолел Стрелецкого и стал чемпионом Украины
​​​Бой завершился очень спорным решением, с которым не согласился Влад Елисев

8. Умер выдающийся украинский борцовский тренер
​​Игорю Барне было 84 года

9. Экстралига. Сокол разбил Атлетик, Фурнитура дожала Кардинал
​​​Матч соседей по турнирной таблице завершился разгромом

10. Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ
​​​Sport.ua предлагает получше познакомиться с венесуэльским легионером «Кривбасса»

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
