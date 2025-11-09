Гол Цыганкова, триумф Рыбакиной в финале WTA Finals, результаты матчей УПЛ
Главные новости за 8 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 ноября.
1. Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA
Елена в двух сетах обыграла первую ракетку мира в финале WTA Finals в Эр-Рияде
2А. Нехватка ресурсов. Металлист 1925 не справился с интенсивностью Зари
Скрипник напомнил о себе бывшей команде
2B. Несчастный случай. Верес переиграл Рух
Беспроигрышная серия команды Шандрука увеличилась до пяти матчей подряд
2С. Долгожданная домашняя победа. Карпаты в большинстве обыграли Кривбасс
Львовяне впервые в сезоне одержали две победы подряд
3. Стало известно, сколько уже заработали в еврокубках-2025/26 Динамо и Шахтер
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не настолько значителен, как могло бы показаться
4А. Гол Цыганкова помог Жироне одолеть Алавес и покинуть зону вылета
Подопечные Мичела победили со счетом 1:0, еще один украинец Ванат сыграл 81 минуту
4B. Миколенко помог Эвертону прервать трехматчевую серию без побед в АПЛ
В параллельном матче «Вест Гэм» одолел «Бернли»
5. Почти единогласно. В Трускавце прошли выборы президента ФВУ
Михаил Мельник будет руководить украинским волейболом третий срок
6. Забросили 5 шайб. Молодежная сборная Украины обыграла Польшу
Команда готовится к чемпионату мира
7. Скандал в Умани. Разлуцкий одолел Стрелецкого и стал чемпионом Украины
Бой завершился очень спорным решением, с которым не согласился Влад Елисев
8. Умер выдающийся украинский борцовский тренер
Игорю Барне было 84 года
9. Экстралига. Сокол разбил Атлетик, Фурнитура дожала Кардинал
Матч соседей по турнирной таблице завершился разгромом
10. Глейкер Мендоса: ключевые факты об одном из открытий сезона-2025/26 в УПЛ
Sport.ua предлагает получше познакомиться с венесуэльским легионером «Кривбасса»
