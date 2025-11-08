Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Алавес. Видео голов и обор матча (обновляется)
Испания
08 ноября 2025, 15:03 |
268
0

Жирона – Алавес. Видео голов и обор матча (обновляется)

Команды встретились 8 ноября в поединке 12-го тура испанского чемпионата

08 ноября 2025, 15:03 |
268
0
Жирона – Алавес. Видео голов и обор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» и «Алавес» встретились в матче 12-го тура испанской Ла Лиги, который проходит 8 ноября на стадионе «Монтиливи».

Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков вышли в стартовом составе каталонского клуба.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Мичела набрали семь баллов и занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона Алавес 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону
ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Владислав Ванат Алавес Виктор Цыганков видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Футбол | 08 ноября 2025, 08:03 8
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера
Талант Динамо стал целью для известного клуба. Есть сумма трансфера

Тарас Михавко заинтересовал «Трабзонспор»

Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Бокс | 08 ноября 2025, 00:17 0
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»

Британец выделил Майка Тайсона

Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 08.11.2025, 14:55
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Футбол | 08.11.2025, 11:33
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ поразила фанатов горячим образом
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
Стала известна первая финалистка Итогового турнира WTA 2025
07.11.2025, 19:35 4
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
07.11.2025, 01:32 1
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
ШЕВЧЕНКО: «Наши отношения начались в 14 лет. Но ничто не длится вечно»
08.11.2025, 08:34
Футбол
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
«Без колебаний». Красюк может стать промоутером легенды бокса из Украины
07.11.2025, 04:02
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
07.11.2025, 06:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем