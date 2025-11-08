«Жирона» и «Алавес» встретились в матче 12-го тура испанской Ла Лиги, который проходит 8 ноября на стадионе «Монтиливи».

Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:00 по киевскому времени. Форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков вышли в стартовом составе каталонского клуба.

Подопечные Мичела набрали семь баллов и занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона – Алавес – 0:0 (обновляется)

Видео голов: