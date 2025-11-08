«Жирона» и «Алавес» встретились в матче 12-го тура испанской Ла Лиги, который состоялся 8 ноября на стадионе «Монтиливи». Каталонский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который отметился точным ударом головой в первом тайме. Он провел на поле 85 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

Украинский форвард Владислав Ванат вышел в стартовом составе, сыграл 71 минуту, но не сумел отличиться результативными действиями.

Подопечные Мичела набрали десять баллов и поднялись на 16-е место в турнирной таблице. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона – Алавес – 1:0

Гол: Цыганков, 16

