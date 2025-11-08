Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Жирона
08.11.2025 15:00 – FT 1 : 0
Алавес
Испания
08 ноября 2025, 17:05 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:37
1618
0

Жирона – Алавес – 1:0. Как забил Цыганков? Видео гола и обор матча

Каталонский клуб одолел соперника на домашней арене и покинул зону вылета

08 ноября 2025, 17:05 | Обновлено 08 ноября 2025, 17:37
1618
0
Жирона – Алавес – 1:0. Как забил Цыганков? Видео гола и обор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» и «Алавес» встретились в матче 12-го тура испанской Ла Лиги, который состоялся 8 ноября на стадионе «Монтиливи». Каталонский клуб одержал победу с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал вингер сборной Украины Виктор Цыганков, который отметился точным ударом головой в первом тайме. Он провел на поле 85 минут, после чего отправился на скамейку запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Владислав Ванат вышел в стартовом составе, сыграл 71 минуту, но не сумел отличиться результативными действиями.

Подопечные Мичела набрали десять баллов и поднялись на 16-е место в турнирной таблице. «Алавес» разместился на восьмой позиции, имея в своем активе 15 очков.

Испанская Ла Лига, 12-й тур. 8 ноября

Жирона Алавес 1:0

Гол: Цыганков, 16

Видеообзор матча:

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона), асcист Брайан Хиль.
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
