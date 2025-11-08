Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес – Рух – 1:0. Не без везения. Видео гола и обзор матча УПЛ
Премьер-лига
Верес
08.11.2025 15:30 – FT 1 : 0
Рух Львов
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:39
355
1

Верес – Рух – 1:0. Не без везения. Видео гола и обзор матча УПЛ

Фрагменты матча УПЛ

1 Comments
ФК Верес

В субботу состоялся матч чемпионата Украины в рамках очередного тура УПЛ. Верес благодаря рикошету после исполнения штрафного обыграл Рух со счетом 1:0.

Верес по итогам 12 туров набрал 16 очков и находится на 9-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Украины. 12-й тур

Верес – Рух 1:0
Гол: Бойко, 55

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Верес).
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Верес - Рух видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Iigor6583
Там сосунок козловського знову назвав Лупашка клоуном, ображаючи всякими словами. Невже Лупашко не може провчити цю невиховану смердючу бидлоту, цього відприска пихатого козловського...
Ответить
0
