В субботу состоялся матч чемпионата Украины в рамках очередного тура УПЛ. Верес благодаря рикошету после исполнения штрафного обыграл Рух со счетом 1:0.

Верес по итогам 12 туров набрал 16 очков и находится на 9-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.

Чемпионат Украины. 12-й тур

Верес – Рух 1:0

Гол: Бойко, 55