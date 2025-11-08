Украина. Премьер лига08 ноября 2025, 18:15 | Обновлено 08 ноября 2025, 18:39
355
1
Верес – Рух – 1:0. Не без везения. Видео гола и обзор матча УПЛ
Фрагменты матча УПЛ
355
В субботу состоялся матч чемпионата Украины в рамках очередного тура УПЛ. Верес благодаря рикошету после исполнения штрафного обыграл Рух со счетом 1:0.
Верес по итогам 12 туров набрал 16 очков и находится на 9-й позиции, а у Руха 7 пунктов и предпоследнее 15-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Чемпионат Украины. 12-й тур
Верес – Рух 1:0
Гол: Бойко, 55
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Бойко (Верес).
