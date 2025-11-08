Динамо повторило свою наибольшую победу в основной стадии еврокубков

Киевское Динамо в третьем туре Лиги конференций 2025/26 разгромило боснийский Зриньски со счетом 6:0.

Этот результат стал для команды Александра Шовковского не только дебютной победой в нынешнем розыгрыше турнира, но и повторением исторического достижения.

В последний раз бело-синие побеждали с таким же счетом в декабре 2016 года, когда в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов разгромили турецкий Бешикташ (6:0).

Таким образом, Динамо повторило свой клубный рекорд по разгромам именно на основной стадии еврокубков. Суммарно это вторая по масштабу победа киевлян в еврокубковой истории. Более крупной была лишь победа над Барри Таун (8:0) в квалификации Лиги чемпионов 1998/99.

Кроме того, этот результат стал крупнейшим для киевлян во всех турнирах за более чем четыре года – последний раз подобная крупная победа (7:0) была зафиксирована в матче УПЛ против Колоса в 2021 году.

Благодаря успеху в игре со Зриньски Динамо набрало первые три очка и поднялось в общем рейтинге Лиги конференций, где сейчас занимает 24-е место, последнее проходное для выхода в плей-офф.

Лига конференций. 3-й тур, 7 ноября 2025. Люблин (Польша)

Динамо Киев (Украина) – Зриньски (Босния и Герцеговина) – 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83.

Видео голов и обзор матча