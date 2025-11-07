2 удаления, 6 голов. Аль-Хиляль ярко выиграл и почти догнал команду Роналду
Вечером 7 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 7 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Звездный клуб Аль-Хиляль выиграл выиграл яркий матч у клуба Аль-Наджма (4:2) с двумя удалениями у соперников.
Аль-Хиляль набрал 20 очков и почти догнал лидеров. На один балл больше имеют Аль-Наср, команда португальского форварда Криштиану Роналду, и Аль-Таавун, выигравший у Аль-Фатеха (5:2)..
Лидеры: Аль-Наср, Аль-Таавун (по 21 очко), Аль-Хиляль (20), Аль-Кадисия (по 17).
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур, 7 ноября
Аль-Наджма – Аль-Хиляль – 2:4
Голы: Лазаро, 3, Рубен Невеш, 60 (автогол) – Салим Аль-Давсари, 10, 90, Тео Эрнандес, 71, Рубен Невеш, 78
Удаления: Лазаро, 58, Эль-Ямик, 76 (Аль-Наджма)
Аль-Фейха – Аль-Ахдуд – 2:0
Голы: Ганвула, 61, Сакала, 70
Аль-Фатех – Аль-Таавун – 2:5
Голы: Варгас, 77, Батна, 90+2 (пен) – Мартинес, 14, 33, 62, Самбрано, 41, Аль-Кувайкиби, 72
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|7
|7
|0
|0
|23 - 3
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд
|21
|2
|Аль-Таавун
|8
|7
|0
|1
|23 - 12
|23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун
|21
|3
|Аль-Хиляль
|8
|6
|2
|0
|22 - 8
|22.11.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд
|20
|4
|Аль-Кадaсиа
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|21.11.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа
|17
|5
|Аль-Халидж
|8
|4
|2
|2
|21 - 11
|23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун
|14
|6
|Аль-Ахли Джидда
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль
|13
|7
|Неом
|7
|4
|1
|2
|11 - 10
|08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд
|13
|8
|Аль-Иттихад
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад
|11
|9
|Аль-Фейха
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха
|11
|10
|Аль-Холуд
|8
|3
|0
|5
|12 - 15
|21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд
|9
|11
|Аль-Иттифак
|7
|2
|2
|3
|9 - 15
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак
|8
|12
|Аль-Рияд
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|21.11.25 15:45 Аль-Иттихад - Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом
|8
|13
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|6
|14
|Аль-Хазм
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда
|6
|15
|Аль-Фатех
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|22.11.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа
|5
|16
|Аль-Ахдуд
|8
|1
|1
|6
|8 - 17
|23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд
|4
|17
|Дамак
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак
|4
|18
|Аль-Наджма
|8
|0
|0
|8
|7 - 20
|22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха
|0
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о Владимире Бражко
Александр занял пятое место