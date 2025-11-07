Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 2 удаления, 6 голов. Аль-Хиляль ярко выиграл и почти догнал команду Роналду
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наджма
07.11.2025 19:30 – FT 2 : 4
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
07 ноября 2025, 22:57 | Обновлено 07 ноября 2025, 23:13
2 удаления, 6 голов. Аль-Хиляль ярко выиграл и почти догнал команду Роналду

Вечером 7 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 ноября состоялись матчи 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Звездный клуб Аль-Хиляль выиграл выиграл яркий матч у клуба Аль-Наджма (4:2) с двумя удалениями у соперников.

Аль-Хиляль набрал 20 очков и почти догнал лидеров. На один балл больше имеют Аль-Наср, команда португальского форварда Криштиану Роналду, и Аль-Таавун, выигравший у Аль-Фатеха (5:2)..

Лидеры: Аль-Наср, Аль-Таавун (по 21 очко), Аль-Хиляль (20), Аль-Кадисия (по 17).

8-й тур, 7 ноября

Аль-Наджма – Аль-Хиляль – 2:4

Голы: Лазаро, 3, Рубен Невеш, 60 (автогол) – Салим Аль-Давсари, 10, 90, Тео Эрнандес, 71, Рубен Невеш, 78

Удаления: Лазаро, 58, Эль-Ямик, 76 (Аль-Наджма)

Аль-Фейха – Аль-Ахдуд – 2:0

Голы: Ганвула, 61, Сакала, 70

Аль-Фатех – Аль-Таавун – 2:5

Голы: Варгас, 77, Батна, 90+2 (пен) – Мартинес, 14, 33, 62, Самбрано, 41, Аль-Кувайкиби, 72

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 7 7 0 0 23 - 3 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Рияд 21
2 Аль-Таавун 8 7 0 1 23 - 12 23.11.25 19:30 Аль-Таавун - Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 21
3 Аль-Хиляль 8 6 2 0 22 - 8 22.11.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд 20
4 Аль-Кадaсиа 8 5 2 1 15 - 7 21.11.25 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа 17
5 Аль-Халидж 8 4 2 2 21 - 11 23.11.25 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд25.09.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Таавун 14
6 Аль-Ахли Джидда 7 3 4 0 9 - 5 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда19.09.25 Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Хиляль 13
7 Неом 7 4 1 2 11 - 10 08.11.25 15:50 Неом - Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом24.10.25 Неом 1:1 Аль-Халидж19.10.25 Неом 1:3 Аль-Кадaсиа27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом18.09.25 Неом 1:0 Аль-Ахдуд 13
8 Аль-Иттихад 7 3 2 2 15 - 13 08.11.25 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад24.10.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад26.09.25 Аль-Иттихад 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд20.09.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Иттихад 11
9 Аль-Фейха 8 3 2 3 9 - 10 22.11.25 16:25 Аль-Иттифак - Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха23.10.25 Аль-Фейха 1:2 Аль-Таавун17.10.25 Аль-Фейха 1:1 Аль-Иттихад27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха 11
10 Аль-Холуд 8 3 0 5 12 - 15 21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд 9
11 Аль-Иттифак 7 2 2 3 9 - 15 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Иттифак 0:5 Аль-Хиляль26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак18.09.25 Аль-Таавун 4:1 Аль-Иттифак 8
12 Аль-Рияд 8 2 2 4 9 - 17 21.11.25 15:45 Аль-Иттихад - Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд23.10.25 Аль-Рияд 1:0 Аль-Холуд19.10.25 Аль-Халидж 4:1 Аль-Рияд27.09.25 Аль-Рияд 2:3 Неом 8
13 Аль-Шабаб Эр-Рияд 7 1 3 3 5 - 9 08.11.25 16:45 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак17.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд25.09.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Холуд19.09.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 6
14 Аль-Хазм 8 1 3 4 6 - 13 21.11.25 16:50 Аль-Холуд - Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм25.10.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм26.09.25 Аль-Хазм 0:2 Аль-Ахли Джидда 6
15 Аль-Фатех 8 1 2 5 9 - 19 22.11.25 19:30 Аль-Хиляль - Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех24.10.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттифак18.10.25 Аль-Наср Эр-Рияд 5:1 Аль-Фатех27.09.25 Аль-Фатех 0:1 Аль-Кадaсиа 5
16 Аль-Ахдуд 8 1 1 6 8 - 17 23.11.25 17:05 Аль-Ахдуд - Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма25.10.25 Аль-Кадaсиа 0:0 Аль-Ахдуд18.10.25 Аль-Ахдуд 1:2 Аль-Хазм25.09.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Ахдуд 4
17 Дамак 8 0 4 4 8 - 17 22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех25.10.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Дамак19.10.25 Аль-Таавун 6:1 Дамак26.09.25 Дамак 1:3 Аль-Иттифак 4
18 Аль-Наджма 8 0 0 8 7 - 20 22.11.25 15:40 Дамак - Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма23.10.25 Аль-Наджма 0:1 Аль-Ахли Джидда17.10.25 Аль-Холуд 5:1 Аль-Наджма27.09.25 Аль-Наджма 1:2 Аль-Фейха 0
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль).
78’
ГОЛ ! Автогол забил Abdulelah Alshamary (Аль-Наджма).
76’
Джавад Эль-Ямик (Аль-Наджма) получает красную карточку.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Аль-Хиляль), асcист Салим аль-Дассари.
60’
ГОЛ ! Автогол забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль).
58’
Лазаро (Аль-Наджма) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Салим аль-Дассари (Аль-Хиляль), асcист Мотеб Аль-Харби.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лазаро (Аль-Наджма).
По теме:
Джилардино празднует первую победу в матче Серии A со своим клубом
Оярсабаль спас игру. Драматичный матч провел Реал Сосьедад в Ла Лиге
Драма для волков на 90+4 мин. Вердер вырвал победу над Вольфсбургом
Комментарии
