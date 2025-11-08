Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Зоря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Металлист 1925
08.11.2025 13:00 - : -
Заря
Украина. Премьер лига
08 ноября 2025, 00:20 | Обновлено 08 ноября 2025, 00:21
23
0

Жаркая битва в середине таблицы

Коллаж Sport.ua

В субботу, 8 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Игра пройдет в городе Житомире на поле «Центрального городского стадиона «Полесье», матч начнется в 13:00.

Металлист 1925

«Быки» продолжили свою безвыигрышную серию — она растянулась уже на четыре матча. В последнем туре команда Младена Бартуловича сыграла на выезде в Житомире против местного «Полесья» и ограничилась нулевой, по большей части скучной ничьей. Это была встреча двух организованных, надежных в обороне команд, которые не собирались бросаться в атаку без оглядки. Поэтому итоговый результат выглядит вполне закономерным. Тем не менее, стоит отметить, что несмотря на обилие травм, именно харьковчане выглядели свежее и имели больше шансов на победу.

После матча главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович отметил, что его подопечные провели сильный первый тайм и в целом выглядели лучше соперника. По его словам, команда заслуживала победы, ведь имела несколько хороших моментов. Наставник признался, что не до конца доволен ничейным результатом, однако остался удовлетворён самоотдачей и настроем игроков.

Плотность в турнирной таблице остаётся высокой, но затянувшаяся безвыигрышная серия уже опустила харьковчан на седьмое место. Новые потери очков могут отбросить команду ещё дальше от зоны еврокубков. В следующем туре «Металлист 1925» ждёт принципиальное противостояние с соседом по таблице — луганской «Зарёй», которую Бартулович возглавлял в прошлом сезоне.

Заря

Луганчане в последнем туре одержали важную победу над одним из аутсайдеров чемпионата — львовским «Рухом» (1:0). Команда Виктора Скрипника провела далеко не лучший матч, однако сумела воспользоваться своим шансом и при этом не позволила сопернику забить. Главным героем встречи стал Александр Сапутин — голкипер «Зари» сначала допустил фол в своей штрафной, но затем сам же исправился, отразив пенальти от львовян. Этот эпизод стал переломным: игроки почувствовали уверенность и довели матч до победы.

Для луганчан это долгожданный успех — впервые с августа команда выиграла на своём поле. Особенно приятно, что удалось реализовать немногочисленные моменты: в недавней игре с «Вересом» «Заря» создала куда больше возможностей, но так и не смогла их использовать. Теперь же всё сложилось наоборот — немного моментов, но максимум результата. Кроме того, в поединке с «Вересом» луганчане наконец-то прервали свою пропускную серию в выездных матчах, и начинать новую им, безусловно, не хотелось бы. Однако, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности в предстоящей встрече с «Металлистом 1925», подопечным Скрипника придётся приложить максимум усилий — харьковчане умеют наказывать за любую ошибку.

Статистика встреч

В очных противостояниях луганская «Заря» имеет ощутимое преимущество — можно сказать, что харьковчане были для неё весьма удобным соперником. Команды встречались пять раз в рамках Украинской Премьер-лиги: в четырёх матчах победу праздновали луганчане, и лишь однажды успех оказался на стороне «Металлиста 1925». Причём в трёх из тех четырёх побед «Заря» выигрывала с разницей более чем в три мяча. Разница забитых и пропущенных говорит сама за себя — 15:4 в пользу луганчан. Однако нынешний «Металлист 1925» — это уже совсем другая команда. Сумеют ли харьковчане в этот раз изменить неудачную для себя статистику и перестать быть удобным соперником?

Прогноз на противостояние

Обе команды в нынешнем сезоне не балуют болельщиков обилием забитых мячей, поэтому ожидать здесь голевую феерию вряд ли стоит. Хотя предыдущие личные встречи между ними часто получались результативными, сейчас это уже совершенно другие коллективы — более прагматичные и осторожные. Есть все основания полагать, что предстоящий поединок пройдет в «низовом» ключе. Отметим, что все домашние матчи «Металлиста 1925» в текущем сезоне завершались с тоталом меньше.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Варакута, Шабанов, Салюк, Павлюк, Крупский, Литвиненко, Снурницин, Калитвинцев, Рашица, Забергджа, Антюх.

«Заря»: Сапутин, Жуниор Рейс, Янич, Джордан, Малыш, Кушниренко, Попара, Андушич, Вантух, Будковский, Слесарь.

Прогноз Sport.ua
Металлист 1925
8 ноября 2025 -
13:00
Заря
Тотал меньше 2.5 1.57 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Заря Луганск
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
