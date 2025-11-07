Победа Шахтер и разгром от Динамо, ассист Довбика, гол Романчука

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 ноября.

1А. И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски

Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов

1B. ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо

Наставник киевского клуба ответил на вопросы журналистов после матча со «Зриньски»

3С. Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги конференций 2025/26

2А. Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик

В этот раз ротация «горняков» сработала

2B. ТУРАН: «Раньше Шахтер играл перед 40–50 тыс. зрителей, а теперь 1–2 тысячи»

Коуч горняков дал пресс-конференцию после победы над Брейдабликом

2С. Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций

3А. С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы

Римский клуб одолел «Рейнджерс»

3B. ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы

Украинский нападающий отдал ассист в матче с «Рейнджерс»

3С. Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура: экватор пройден

Вечером 6 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА

4А. ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций

Александр Романчук поразил ворота «Рапида»

4B. Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

5А. Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025

Джессика в двух сетах разобралась с Жасмин в третьем туре группы Штеффи Граф

5B. Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025

Коко в двух сетах уступила Арине в матче третьего тура группы Штеффи Граф

5C. Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025

Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула

6. Селби проиграл чемпиону мира. Будет два дерби: полуфинальные пары в Китае

В 1/2 финала сыграют: У Ицзе – Чжао Синьтун, Джон Хиггинс – Стивен Магуайр

7. Обновил рекорд. Михайлюк провел безумный матч в НБА, но Юта проиграла

Святослав набрал 28 очков в матче против «Детройта»

8. Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА

На победу The Best FIFA Men’s Player претендуют Мбаппе, Кейн, Дембеле, Ямаль, Педри и другие

9. Неожиданно тяжело. Сборная Украины стартовала в новом турнире

Сборная Украины по хоккею проиграла Литве

10А. Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии

Шмель уснул в бутоне цветочка и отказался просыпаться

10B. Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси

При этом результаты команды сейчас очень и очень достойные…