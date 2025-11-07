Победа Шахтер и разгром от Динамо, ассист Довбика, гол Романчука
Главные новости за 6 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 ноября.
1А. И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
Команда Шовковского набросала соперникам полную торбу голов
1B. ШОВКОВСКИЙ – о разгромной победе в Лиге конференций и ошибках Динамо
Наставник киевского клуба ответил на вопросы журналистов после матча со «Зриньски»
3С. Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча третьего тура Лиги конференций 2025/26
2А. Легкая прогулка в Кракове. Шахтер обыграл Брейдаблик
В этот раз ротация «горняков» сработала
2B. ТУРАН: «Раньше Шахтер играл перед 40–50 тыс. зрителей, а теперь 1–2 тысячи»
Коуч горняков дал пресс-конференцию после победы над Брейдабликом
2С. Шахтер – Брейдаблик – 2:0. Бондаренко и Кауан Элиас. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций
3А. С ассистом Довбика. Рома добыла победу в матче Лиги Европы
Римский клуб одолел «Рейнджерс»
3B. ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы
Украинский нападающий отдал ассист в матче с «Рейнджерс»
3С. Таблица Лиги Европы. Ассист Довбика, результаты 4-го тура: экватор пройден
Вечером 6 ноября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы УЕФА
4А. ВИДЕО. Украинский защитник отличился голом в Лиге конференций
Александр Романчук поразил ворота «Рапида»
4B. Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи
5А. Пегула одолела Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2025
Джессика в двух сетах разобралась с Жасмин в третьем туре группы Штеффи Граф
5B. Соболенко и Гауфф определили полуфиналистку Итогового турнира WTA 2025
Коко в двух сетах уступила Арине в матче третьего тура группы Штеффи Граф
5C. Определены полуфинальные пары Итогового турнира WTA 2025
Пары 1/2 финала: Арина Соболенко – Аманда Анисимова, Елена Рыбакина – Джессика Пегула
6. Селби проиграл чемпиону мира. Будет два дерби: полуфинальные пары в Китае
В 1/2 финала сыграют: У Ицзе – Чжао Синьтун, Джон Хиггинс – Стивен Магуайр
7. Обновил рекорд. Михайлюк провел безумный матч в НБА, но Юта проиграла
Святослав набрал 28 очков в матче против «Детройта»
8. Объявлены номинанты на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА
На победу The Best FIFA Men’s Player претендуют Мбаппе, Кейн, Дембеле, Ямаль, Педри и другие
9. Неожиданно тяжело. Сборная Украины стартовала в новом турнире
Сборная Украины по хоккею проиграла Литве
10А. Пеп не эволюционирует. 12 мыслей о матче Манчестер Сити и Боруссии
Шмель уснул в бутоне цветочка и отказался просыпаться
10B. Ферма футболистов. Почему фанаты Страсбура невзлюбили Челси
При этом результаты команды сейчас очень и очень достойные…
