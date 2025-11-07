ЛЕОНЕНКО: «Даже в УПП таких слабых команд нет. Нах*ен выходили?»

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал последний матч «Шахтера» в Лиге конференций.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче «Шахтера» против «Брейдаблика»?

– Я даже не знаю, в какую лигу записать «Брейдаблик» или, как я его назвал, судя по игре, «Передбанник». Даже в нашем чемпионате таких слабых команд нет. Это даже не Первая лига. Некоторые тренеры любят говорить, что слабых команд в еврокубках нет, но Передбанник и Зриньски показали, что это не так. И это еще чемпионы своих стран. Представьте теперь, как там все остальные играют. Радует, что есть команды еще слабее наших.

Шахтер поздравляю с победой, но хотелось бы, чтобы голов было больше, как у Динамо. Вдруг в конце забитые мячи будут считать. Шахтер одержал свою победу пешком, даже не вспотев. У меня такое ощущение, что Передбанник смотрел игры Динамо и решил, как и киевляне, не бить по воротам. Шахтер два тайма играл на половине поля соперника. Здесь даже разбирать нечего.

– Туран после матча с Динамо поменял девять игроков. Как и в матче с Легией вышел полудублирующий состав. Это означает, что Шахтер делает ставку на УПЛ и Лига конференций ему не нужна?

– Я не думаю, что у Шахтера нет задач в Лиге конференций. Нах*ен тогда туда вообще выходить? А больше нам негде играть с нашей защитой. Когда мы говорим о Шахтере, то имеем в виду Ахметова, а Ринат Леонидович приучил всех, что у клуба одна задача – занять первое место во всех турнирах, а получится или нет – это уже другое дело.

Туран продолжает пачками менять игроков. Таких тренеров мы еще не видели! Даже Челси, когда набрал на миллиард футболистов, их так не менял пачками. Хотя на матч против Предбанника можно было и U-19 посылать. С одной стороны, хорошо, что Туран всем дает играть, но у меня возникает вопрос: он нашел основной состав или нет? У Турана даже Швед играет, который всех «обрадовал» в матче с Легией. Я вообще не понимаю, во что он играет.

– Почему Туран во время матча с Брейдабликом сделал только две замены?

– Не две, а 11. Вы же не забывайте, что девять новых игроков вышло со старта, а остальным он дал отдохнуть.