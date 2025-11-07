Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕОНЕНКО: «Даже в УПП таких слабых команд нет. Нах*ен выходили?»
Лига конференций
07 ноября 2025, 23:02 |
1350
2

ЛЕОНЕНКО: «Даже в УПП таких слабых команд нет. Нах*ен выходили?»

Виктор о последнем матче «Шахтера» в Лиге конференций

07 ноября 2025, 23:02 |
1350
2 Comments
ЛЕОНЕНКО: «Даже в УПП таких слабых команд нет. Нах*ен выходили?»
УАФ. Виктор Леоненко

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал последний матч «Шахтера» в Лиге конференций.

– Виктор Евгеньевич, что скажете о матче «Шахтера» против «Брейдаблика»?

– Я даже не знаю, в какую лигу записать «Брейдаблик» или, как я его назвал, судя по игре, «Передбанник». Даже в нашем чемпионате таких слабых команд нет. Это даже не Первая лига. Некоторые тренеры любят говорить, что слабых команд в еврокубках нет, но Передбанник и Зриньски показали, что это не так. И это еще чемпионы своих стран. Представьте теперь, как там все остальные играют. Радует, что есть команды еще слабее наших.

Шахтер поздравляю с победой, но хотелось бы, чтобы голов было больше, как у Динамо. Вдруг в конце забитые мячи будут считать. Шахтер одержал свою победу пешком, даже не вспотев. У меня такое ощущение, что Передбанник смотрел игры Динамо и решил, как и киевляне, не бить по воротам. Шахтер два тайма играл на половине поля соперника. Здесь даже разбирать нечего.

– Туран после матча с Динамо поменял девять игроков. Как и в матче с Легией вышел полудублирующий состав. Это означает, что Шахтер делает ставку на УПЛ и Лига конференций ему не нужна?

– Я не думаю, что у Шахтера нет задач в Лиге конференций. Нах*ен тогда туда вообще выходить? А больше нам негде играть с нашей защитой. Когда мы говорим о Шахтере, то имеем в виду Ахметова, а Ринат Леонидович приучил всех, что у клуба одна задача – занять первое место во всех турнирах, а получится или нет – это уже другое дело.

Туран продолжает пачками менять игроков. Таких тренеров мы еще не видели! Даже Челси, когда набрал на миллиард футболистов, их так не менял пачками. Хотя на матч против Предбанника можно было и U-19 посылать. С одной стороны, хорошо, что Туран всем дает играть, но у меня возникает вопрос: он нашел основной состав или нет? У Турана даже Швед играет, который всех «обрадовал» в матче с Легией. Я вообще не понимаю, во что он играет.

– Почему Туран во время матча с Брейдабликом сделал только две замены?

– Не две, а 11. Вы же не забывайте, что девять новых игроков вышло со старта, а остальным он дал отдохнуть.

По теме:
ДИРЯВКА: «Михавко подтвердил, что его можно использовать на этой позиции»
ИЗАКИ: «Я хотел остаться во Флуминенсе подольше»
БОНДАРЕНКО: «Провели неплохой матч. В последние 10–15 минут расслабились»
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик Виктор Леоненко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 06:23 18
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лиги конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07 ноября 2025, 06:02 1
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера

Украинец пока не рассматривает поединок с Итаумой

Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Теннис | 07.11.2025, 22:14
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Анисимова в трех сетах проиграла Соболенко в полуфинале Итогового турнира
Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Футбол | 07.11.2025, 23:31
Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Форвард сборной Украины: «Мне не нужно мнение посторонних людей»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Футбол | 07.11.2025, 01:32
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Йожеф САБО: «Они проиграли на последних секундах, для меня это непонятно»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
 Зі властивою леоненку неповагою і нетактовністю до суперника цей експерт ображає команди які так само як і наші вийшли в ЛК і виграли до речі свої чемпіонати.
Було б приємно якби Гладбах чи Челсі чи Баварія і їх експерти так писали про наші клуби?
Ответить
+2
Dexter
Тішить, що є команди ще слабші за наші. Не поспоришь 
Ответить
0
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
07.11.2025, 08:33
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
06.11.2025, 20:31 12
Теннис
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
Усик узнал свое место в рейтинге самых богатых боксеров в истории
07.11.2025, 06:42 4
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
Военнослужащий ВСУ выразил соболезнования Анатолию Тимощуку
07.11.2025, 07:02 5
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем