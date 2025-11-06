Лига Европы06 ноября 2025, 22:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:39
Рейнджерс – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча Лиги Европы
В четверг, 6 ноября, проходит матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы между «Рейджерсом» и римской «Ромой».
Встречу принимает стадион «Айброкс» в Глазго. Встреча началась на 22:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.
Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур
Рейнджерс – Рома – 0:0 (обновляется)
Гол:
