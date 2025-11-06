Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
06 ноября 2025, 22:03 | Обновлено 06 ноября 2025, 22:39
Рейнджерс – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча Лиги Европы

Рейнджерс – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В четверг, 6 ноября, проходит матч четвертого тура основного раунда Лиги Европы между «Рейджерсом» и римской «Ромой».

Встречу принимает стадион «Айброкс» в Глазго. Встреча началась на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий гостей Артем Довбик выйдет в стартовом составе.

Лига Европы. Основной раунд. 4-й тур

Рейнджерс – Рома – 0:0 (обновляется)

Гол:

ВИДЕО. Как Довбик отличился голевой передачей в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Домашняя заготовка СаШо. Как Попов забил в матче Динамо – Зриньски
Первый блок Лиги Европы. Ноттингем без Зинченко не сумел обыграть Штурм
Рома Рим Глазго Рейнджерс Лига Европы Артем Довбик видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
