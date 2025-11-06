Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности
Орельен Тчуамени пропустит ближайшие три недели
Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл из-за травмы. Об этом сообщает AS.
По информации источника, у 25-летнего французского хавбека диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Француз не выйдет на поле в ближайшие 3 недели
В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер Винисиуса.
