Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности
Испания
06 ноября 2025, 20:39 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:42
14
0

Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности

Орельен Тчуамени пропустит ближайшие три недели

06 ноября 2025, 20:39 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:42
14
0
Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл из-за травмы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, у 25-летнего французского хавбека диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Француз не выйдет на поле в ближайшие 3 недели

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер Винисиуса.

По теме:
Английский гранд готовит трансфер Винисиуса. Вышли на связь с бразильцем
Флориан Вирц и Килиан Мбаппе возглавляют интересный рейтинг ЛЧ
Реал определился с будущим Куртуа, Лунина и Франа Гонсалеса
Орельен Тчуамени Реал Мадрид травма Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Теннис | 06 ноября 2025, 07:21 0
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 17:55 16
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Динамо Киев – Зриньски Мостар. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Футбол | 06.11.2025, 07:14
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 ноября
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бокс | 06.11.2025, 03:25
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
Бывший чемпион: «Это самый тупой боксер в мире. Слил в унитаз 40 миллионов»
РОНАЛДУ: «Несправедливо, что он решает, кто лучший в истории»
Футбол | 06.11.2025, 18:49
РОНАЛДУ: «Несправедливо, что он решает, кто лучший в истории»
РОНАЛДУ: «Несправедливо, что он решает, кто лучший в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
Матч имени Луиса Диаса. Бавария выстояла вдесятером против ПСЖ
05.11.2025, 00:06 15
Футбол
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
05.11.2025, 20:33 31
Теннис
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
05.11.2025, 09:44 3
Футбол
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
Йожеф Сабо назвал футболиста Динамо, которого нельзя никем заменить
05.11.2025, 12:44 1
Футбол
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
ШУФРИЧ: «Мне радостно, что Шахтер закрыл ему рот. Пора менять вид спорта»
04.11.2025, 19:39 5
Футбол
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
Бавария и Арсенал – на вершине. Таблица ЛЧ после шоу в Париже и Ливерпуле
05.11.2025, 06:23 8
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем