Важный игрок Реала получил трамву. Известны подробности

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл из-за травмы. Об этом сообщает AS.

По информации источника, у 25-летнего французского хавбека диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги. Француз не выйдет на поле в ближайшие 3 недели

В текущем сезоне Орельен Тчуамени провел 15 матчей на клубном уровне, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд готовит трансфер Винисиуса.