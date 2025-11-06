6 ноября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове играют донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

Шахтер: Ризнык, Бондарь (кап), Изаки, Азаров, Винисиус, Грам, Кауан Элиас, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейреллиш

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Швед, Педриньо, Невертон, Глущенко, Очеретько

На 28-й минуте горняки вышли вперед (1:0). Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом.

Шахтер – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин