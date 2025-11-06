Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
06 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:50
1631
0

Шахтер – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги конференций

06 ноября 2025, 20:49 | Обновлено 06 ноября 2025, 20:50
1631
0
Шахтер – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

6 ноября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги конференций 2025/26.

В польском Кракове играют донецкий Шахтер и исландский Брейдаблик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер под руководством Арды Турана на старте ЛЧ имеет 3 очка из 6. Брейдаблик идет с 1 баллом из 6.

Шахтер: Ризнык, Бондарь (кап), Изаки, Азаров, Винисиус, Грам, Кауан Элиас, Бондаренко, Назарина, Лукас, Мейреллиш

Запас: Фесюн, Марлон Сантос, Педро Энрике, Матвиенко, Конопля, Марлон, Эгиналду, Швед, Педриньо, Невертон, Глущенко, Очеретько

На 28-й минуте горняки вышли вперед (1:0). Артем Бондаренко после подачи с углового пробил резаным ударом.

Шахтер – Брейдаблик. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Артем Бондаренко, 28 мин

По теме:
ФОТО. Игроки Динамо прибыли на стадион, где сыграют против Зриньски в ЛК
Экс-динамовец – о хорватском следе перед игрой Динамо против Зриньски
ВИДЕО. Пробил резаным после углового. Бондаренко открыл счет для Шахтера
Шахтер Донецк Лига конференций Брейдаблик Шахтер - Брейдаблик видео голов и обзор Артем Бондаренко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Теннис | 05 ноября 2025, 20:33 31
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира
Камбек: Свентек и Анисимова определили полуфиналистку Итогового турнира

Аманда в трех сетах одолела Игу в третьем туре группы Серены Уильямс

Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 06 ноября 2025, 16:51 27
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Горняки» должны без проблем взять свое

ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 06.11.2025, 01:55
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника
Футбол | 06.11.2025, 20:03
Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника
Судаков отреагировал на поражение Бенфики в ЛЧ и ошибку своего одноклубника
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06.11.2025, 15:29
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
Один из лучших боксеров в мире выступил с заявлением по поводу Ломаченко
05.11.2025, 07:02 1
Бокс
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
05.11.2025, 13:00 14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
Итоги 4-го тура. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на экваторе турнира
06.11.2025, 06:23 8
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
05.11.2025, 13:54 9
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем