Рейнджерс – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги Европы 6 ноября в 22:00
6 ноября состоится матч четвертого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Глазго Рейнджерс (Шотландия) и Рома Рим (Италия).
Поединок пройдет на стадионе Айброкс в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик. За три тура Рейнджерс набрал 0 очков, в активе Ромы три пункта.
Следующие соперники Рейджерса и Ромы в ЛЕ 2025/26:
- Рейнджерс: Брага, Ференцварош, Лудогорец, Порту
- Рома: Мидтьюлланд, Селтик, Штутгарт, Панатинаикос
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
