6 ноября состоится матч четвертого тура Лиги Европы 2025/26 между командами Глазго Рейнджерс (Шотландия) и Рома Рим (Италия).

Поединок пройдет на стадионе Айброкс в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В составе волков выступает украинский форвард Артем Довбик. За три тура Рейнджерс набрал 0 очков, в активе Ромы три пункта.

Следующие соперники Рейджерса и Ромы в ЛЕ 2025/26:

Рейнджерс: Брага, Ференцварош, Лудогорец, Порту

Рома: Мидтьюлланд, Селтик, Штутгарт, Панатинаикос

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.