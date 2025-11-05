Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 22:08
Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге – Барселона

Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге проходит матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Брюгге» принимает «Барселону»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге. Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.

Брюгге – Барселона – 0:0 (обновляется)

Барселона Брюгге Лига чемпионов
