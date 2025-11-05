Лига чемпионов05 ноября 2025, 22:08 |
Брюгге – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов
Сегодня, 5 ноября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге проходит матч третьего тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Брюгге» принимает «Барселону»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч проходит на стадионе Ян Брейдел, который находится в Брюгге. Начало поединка было запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 4-й тур, 5 ноября.
Брюгге – Барселона – 0:0 (обновляется)
