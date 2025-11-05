Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 20:02 | Обновлено 05 ноября 2025, 20:29
Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26

Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

5 ноября проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).

Коллективы играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16

(новость обновляется)

Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Сенсация в Баку: как Карабах выиграл первый тайм у Челси в матче ЛЧ
Давид Райя установил интересный вратарский рекорд Арсенала
Роналду держит рекорд ЛЧ по количеству сыгранных минут. Кто может догнать?
Карабах Агдам Челси Лига чемпионов видео голов и обзор Эстевао Виллиан Леандру Андраде пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
