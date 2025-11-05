Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

5 ноября проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).

Коллективы играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября

Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16

(новость обновляется)

Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция