Карабах – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча Лиги чемпионов 2025/26
5 ноября проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Карабах (Азербайджан) и Челси (Англия).
Коллективы играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, азербайджанской столице. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 5 ноября
Карабах (Азербайджан) – Челси (Англия) – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Леандру Андраде, 29, Янкович, 39 (пен.) – Эстевао, 16
(новость обновляется)
Карабах – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
