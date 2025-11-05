5 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе орлов выступают два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

За три тура Бенфика набрал ноль очков, проиграв Карабаху, Челси и Ньюкаслу. В активе Байера два пункта благодаря ничьим против Копенгаген и ПСВ.

Следующие соперники Бенфики и Байера в ЛЧ 2025/26:

Бенфика: Аякс, Наполи, Ювентус, Реал

Байер: Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал

Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.