Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
05.11.2025 22:00 - : -
Байер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 16:08 |
25
0

Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Лиги чемпионов 5 ноября в 22:00

05 ноября 2025, 16:08 |
25
0
Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 ноября состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бенфика и Байер.

Поединок пройдет на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе орлов выступают два украинских футболиста: Анатолий Трубин (голкипер) и Георгий Судаков (хавбек).

За три тура Бенфика набрал ноль очков, проиграв Карабаху, Челси и Ньюкаслу. В активе Байера два пункта благодаря ничьим против Копенгаген и ПСВ.

Следующие соперники Бенфики и Байера в ЛЧ 2025/26:

  • Бенфика: Аякс, Наполи, Ювентус, Реал
  • Байер: Манчестер Сити, Ньюкасл, Олимпиакос, Вильярреал

Бенфика – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Диас обратился к Хакими после того, как нанес ему травму
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Бенфика Байер смотреть онлайн Лига чемпионов Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ
Футбол | 05 ноября 2025, 13:51 14
УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ
УЕФА объяснил, почему Ливерпуль не пробивал пенальти в ворота Реала в ЛЧ

После удара Доминика Собослаи мяч попал в руку полузащитника Орельена Тчуамени

Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Футбол | 05 ноября 2025, 05:01 63
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»

Палкин высказался по теме работы арбитров

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05.11.2025, 08:44
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Футбол | 05.11.2025, 07:22
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
Хватило трех слов. Флик отреагировал на слухи об уходе из Барселоны
Футбол | 05.11.2025, 17:46
Хватило трех слов. Флик отреагировал на слухи об уходе из Барселоны
Хватило трех слов. Флик отреагировал на слухи об уходе из Барселоны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 219
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 106
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем