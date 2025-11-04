Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
04 ноября 2025, 23:03 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:10
Диогу Жота получил награду Golden Player Man

Совет легенд отдал награду португальцу

Диогу Жота получил награду Golden Player Man
Tuttosport

Tuttosport отдал награду «Golden Player Man» 2025 португальскому нападающему Диогу Жоте.

Летом 2025 года португалец скончался в результате ДТП.

«Совет легенд решил присудить звание Golden Player Man Диогу Жоте, что подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира и насколько его уход оставил незаполнимую пустоту. Благодаря своему отношению к игре, преданности и самоотдаче, которые он проявлял до последней капли энергии в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он, и однажды завоевать титул «Золотого мальчика».

Награду Golden Player Woman получила защитница «Арсенала» Лия Уильмсон. Награды Best President и Best Football Executive получили руководители «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Луиш Кампуш.

Нассер Аль-Хелаифи Луиш Кампуш Диогу Жота Ливерпуль ПСЖ смерть лучший игрок
Даниил Кирияка Источник: Tuttosport
