Диогу Жота получил награду Golden Player Man

Tuttosport отдал награду «Golden Player Man» 2025 португальскому нападающему Диогу Жоте.

Летом 2025 года португалец скончался в результате ДТП.

«Совет легенд решил присудить звание Golden Player Man Диогу Жоте, что подчеркивает, насколько португальский футболист был ориентиром для всего футбольного мира и насколько его уход оставил незаполнимую пустоту. Благодаря своему отношению к игре, преданности и самоотдаче, которые он проявлял до последней капли энергии в каждом матче, Жота был и останется примером для всех молодых футболистов, которые мечтают стать такими же великими чемпионами, как он, и однажды завоевать титул «Золотого мальчика».

Награду Golden Player Woman получила защитница «Арсенала» Лия Уильмсон. Награды Best President и Best Football Executive получили руководители «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи и Луиш Кампуш.