Лига чемпионов04 ноября 2025, 22:30 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:44
18
0
Тоттенхэм – Копенгген. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов
04 ноября 2025, 22:30 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:44
18
0
Во вторник, 4 ноября, проходит матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Копенгагеном».
Поединок принимает «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур
Тоттенхэм – Копенгаген – 1:0 (обновляется)
Гол: Джонсон, 16
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Мирон Богданович – о словах Попова
Футбол | 04 ноября 2025, 20:23 39
Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Футбол | 04.11.2025, 23:02
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Комментарии 0
Популярные новости
03.11.2025, 07:02 1
02.11.2025, 19:58 488
02.11.2025, 20:40 5
03.11.2025, 08:44 15
02.11.2025, 20:44 63
03.11.2025, 00:02 30
03.11.2025, 21:31 2
02.11.2025, 22:59 33