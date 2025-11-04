Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Копенгген. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:30 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:44
18
0

Тоттенхэм – Копенгген. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов

04 ноября 2025, 22:30 | Обновлено 04 ноября 2025, 22:44
18
0
Тоттенхэм – Копенгген. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

Во вторник, 4 ноября, проходит матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Копенгагеном».

Поединок принимает «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов. Основной раунд. 4-й тур

Тоттенхэм – Копенгаген – 1:0 (обновляется)

Гол: Джонсон, 16

По теме:
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
ВИДЕО. Фанаты Ливерпуля освистали Трента перед матчем с Реалом на Энфилде
видео голов и обзор Тоттенхэм Копенгаген Лига чемпионов Бреннан Джонсон
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Футбол | 04 ноября 2025, 08:33 5
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера

Мирон Богданович – о словах Попова

Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Футбол | 04 ноября 2025, 20:23 39
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»

Гендиректор Шахтера дал комментарий по актуальным вопросам

Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Футбол | 04.11.2025, 11:40
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Суркис выступил с официальным заявлением после матча Динамо с Шахтером
Куртуа пытается уговорить футболиста Реала не уходить из клуба
Футбол | 04.11.2025, 23:02
Куртуа пытается уговорить футболиста Реала не уходить из клуба
Куртуа пытается уговорить футболиста Реала не уходить из клуба
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04.11.2025, 08:12
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
02.11.2025, 22:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем