04 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:08
Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26
4 ноября Ливерпуль принимает мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Коллективы играют на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября
Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
