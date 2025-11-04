Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:08
1092
0

Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

04 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 04 ноября 2025, 23:08
1092
0
Ливерпуль – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября Ливерпуль принимает мадридский Реал в матче четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Коллективы играют на стадионе Энфилд. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Ливерпуль (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Ливерпуль – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Диогу Жота получил награду Golden Player Man
Хакими получил травму и заменен, Луис Диас удален за грубый фол
ФОТО. Игра рукой: судья не назначил пенальти для Ливерпуля в матче с Реалом
Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 04 ноября 2025, 18:35 6
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Футбол | 04 ноября 2025, 23:18 0
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность
Задели Динамо. Раскрыто, сколько Ахметов потратил на благотворительность

Сергей Палкин отчитался о социальной деятельности Шахтера

В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Футбол | 04.11.2025, 20:23
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 09:02
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 30
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 46
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 32
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
Склоним головы. Боксер, равнявшийся на Усика, погиб в Серебрянском лесу
04.11.2025, 09:00
Война
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
Шовковський звернувся до Шахтаря після поразки у гарячому матчі
03.11.2025, 08:44 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем