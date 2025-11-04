Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26

Славия Прага – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

4 ноября проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Славия Прага и Арсенал Лондон.

Коллективы играют на стадионе Фортуна Арена в Чехии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига чемпионов 2025/26. 4-й тур, 4 ноября

Славия Прага (Чехия) – Арсенал (Англия) – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Сака, 32 (пен.), Мерино, 46, 68

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Сака, 32 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Мерино, 46 мин.

ГОЛ! 0:3 Мерино, 68 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
