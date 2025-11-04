Новая проблема Чеферина. Чилийцы готовы судится с УЕФА из-за Лиги чемпионов

Скандальные истории не оставляют Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В самое ближайшее время эту организацию, очевидно, ждет новое громкое судебное разбирательство. Оно не имеет никакого отношения к Европейской Суперлиге, как кто-то мог бы подумать. И даже не связано с громким делом экс-хавбека сборной Франции Лассана Диарра, в ответчиках у которого выступает не только УЕФА, но и Международная федерация футбола (ФИФА). На этот раз судится с главной футбольной институцией европейского континента выразила намерение компания из… Чили!

Консалтинговая фирма MatchVision, специализирующаяся на разработке “оптимизированных форматов соревнований всех типов”, требует от УЕФА компенсацию в размере 20 миллионов евро, иначе готова затеять громкий судебный процесс, проигрыш в котором может оказаться громкой репутационной неудачей для организации, возглавляемой Александером Чеферином.

На первый взгляд, эта история может показаться очередной “мыльной оперой”, попахивающей банальным вымогательством или стремление как следует попиариться в мировых СМИ. Но… При более детальной оценке аргументов, можно прийти к выводу, что чилийцы действительно имеют сильные юридические позиции, на которые может согласиться суд.

Начнем с того, что чилийская компания MatchVision, как она сама об этом заявляет, “предлагает гибкие и инновационные решения серьезных вопросов в мире спортивных соревнований за счет оптимизации параметров, определяющих событие (таких как количество участников, матчей, вложенных ресурсов и продолжительность турнира), а также сводя к минимуму вероятность незначительных матчей и манипуляций со счетом”. Иными словами, это своего рода теоретики, занимающиеся разработкой новых форматов розыгрышей тех или иных известных турниров с целью увеличения их зрительской и спортивной привлекательности, а также повышения рентабельности.

Какое отношение деятельность MatchVision имеет к УЕФА? Все дело в обновленном формате розыгрышей еврокубков, хотя в основном речь идет, безусловно, о главном футбольном клубном турнире европейского континента – Лиге чемпионов, вокруг которой и крутятся основные денежные потоки.

По утверждениям юристов MatchVision, которые уже готовят правовые основания для судебного иска, формат Лиги чемпионов, по которому турнир разыгрывается с сезона-2024/25, фактически является плагиатом модели, придуманной и разработанной чилийской компанией. В подтверждение этого южноамериканцы предоставили документацию, согласно которой их консультанты давали УЕФА идею такого плана реформирования Лиги чемпионов еще в 2013 году. Однако тогда она не вызвала никакого интереса у европейской ассоциации, но спустя десятилетие MatchVision не без возмущения обнаружила, как организация Чеферина объявила о своего рода революции в форматах проведения еврокубков, использовав фактически их идею.

Казалось бы, мы имеем дело с очередной и достаточно банальной историей о нарушении авторских прав, в которой потенциальный ответчик, в отличие от истца, имеет очень широкие возможности для лавирования, а еще – огромный “финансовый портфель”, позволяющий нанимать лучших юристов и адвокатов. Однако прямо сейчас позиции УЕФА не выглядят такими уж и выигрышными. Дело в том, что MatchVision еще в 2006 году подала в ФИФА заявку на регистрацию подлинного товарного знака, впоследствии получив признание от Международной федерации своей идеи как объекта интеллектуальной собственности.

Безусловно, может показаться странным, что столь распространенная формула проведения соревнований, которая взята за основу УЕФА для проведения Лиги чемпионов, получила защиту авторским правом. Это связано с тем, что сам по себе формат, в котором 36 команд сгруппированы по рейтингу для проведения восьми матчей на основном этапе, имеет очень популярный прецедент: швейцарскую систему. Эта система соревнований широко используется в играх с большим количеством участников, от шахмат до бриджа и коллекционных карточных игр (например, Pokemon или Magic: The Gathering). Более того, изобретена она была еще в 1889 году в Цюрихе, из-за чего и получила негласное название “швейцарской”.

Но здесь стоит делать акцент на различиях. Дело в том, что в турнирах, использующих традиционную швейцарскую систему, только для первого раунда соперник определяется по заранее определенному предварительному рейтингу, после чего каждый новый оппонент подбирается уже по принципу равенства: то есть победители играют с победителями, а проигравшие – с проигравшими. Это позволяет “разбавить” положение дел в турнирной таблицы, обеспечивая больший баланс во всех ее частях, особенно на вершине.

По логистическим и телевизионным причинам УЕФА использует случайную жеребьевку сразу всех восьми туров перед началом соревновательного процесса. Это, несомненно, более рациональный выбор для профессионального футбола, однако он неизбежно приводит к уменьшению количества лобовых матчей и увеличению случаев, когда зрители становятся свидетелями встреч коллективов с несопоставимыми потенциалами, что завершается “голевыми праздниками”.

Считается, что эта небольшая, но такая важная в контексте футбола корректировка к швейцарской системе, является разработкой специалистов именно MatchVision. С тех пор, как УЕФА взял на вооружение их концепцию проведения турниров, чилийцы несколько раз пытались выйти на контакт с европейцами, чтобы обсудить вопрос финансовой компенсации за использование модели, подпадающей под защиту авторских прав, но всякий раз эти контакты завершались безуспешно. Фактически, УЕФА просто игнорировал запросы и требования MatchVision.

Ныне чилийская компания заявила, что у нее не остается ничего иного, кроме как подачи судебного иска по поводу незаконного присвоения объекта интеллектуальной собственности. Юристы MatchVision утверждают, что располагают необходимыми “техническими исследованиями, записями, показаниями свидетелей и документальными доказательствами”, подтверждающими справедливость их обвинений в адрес УЕФА. И, если это действительно так, то для организации Чеферина это может быть существенной проблемой. Не сколько финансовой, хотя и там речь идет о кругленькой сумме в 20 миллионов евро, сколько имиджевой – точно. Получается, что главный футбольный орган европейского континента, когда дело дошло до необходимости что-то противопоставить концепции Европейской Суперлиги, занялся банальным воровством чужих идей, выдавая их за свои собственные?..

В УЕФА пока никак не комментируют обвинения со стороны MatchVision, однако чилийцы заявили, что готовы ждать 20 рабочих дней для полюбовного урегулирования вопроса, иначе пойдут в суд. Конечно, на фоне иска от Реала требования MatchVision в финансовом плане выглядят несущественными, однако проигрыш обеих этих дел может стать очень болезненным для организации Чеферина, которая так яростно боролась против “саботажников”, учредивших Европейскую Суперлигу. Плюс не стоит забывать о том, что чилийцы через суд будут требовать еще и проценты, и компенсацию затрат на юридические услуги, поэтому сумма лишь возрастет. Если только Чеферин не даст согласие на то, чтобы урегулировать вопрос мирным путем, поделившись с MatchVision частью немалых доходов от проведения Лиги чемпионов. Вот где вся интрига, не правда ли?..

