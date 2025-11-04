Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
ПСЖ
04.11.2025 22:00 - : -
Бавария
Лига чемпионов
04 ноября 2025, 12:25
45
0

Лига чемпионов 2025/26: ПСЖ – Баваирия. Прогноз и анонс на суперматч

Поединок состоится 4 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Лига чемпионов 2025/26: ПСЖ – Баваирия. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

4 ноября, в основном раунде Лиги чемпионов между собой сыграют ПСЖ и Бавария. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

У парижан в этом сезоне высокая планка, учитывая тот факт, что в прошлом они все выиграли. Пока подопечные Луиса Энрике держаться неплохо, хотя есть немало вопросов. Во французской Лиге й клуб пока первый, однако, пока есть конкуренция, ведь двое преследователей отстают всего на 2 очка. Свой последний матч чемпионата команда с огромным трудом выиграла дома у Ниццы – 1:0, единственный мяч был забит на 90+4 минуте.

Пока нет осечек в Лиге чемпионов, разгромили дома Аталанту – 4:0, одолели в гостях Барселону – 2:1, а также не оставили шансов на выезде Байеру – 7:2. Точно пропустит предстоящий матч украинец Илья Забарный, он был удален в последнем матче турнира, травма у Дуэ.

Бавария

О немецком гранде нечего рассказывать, достаточно посмотреть результаты, команда выиграла все матчи этого сезона, а это 15 встреч кряду. После девяти туров Бундеслиги баварцы лидируют с комфортным отрывом в 5 очков, в последнем матче удалось обыграть упомянутый Байер – 3:0.

В Лиге чемпионов были обыграны дома Челси – 3:1, в гостях Пафос – 5:1, а также на своем поле справились с Брюгге – 4:0. Бавария не обыгрывает, а уничтожает своих соперников, много бьет по воротам, оказывает постоянное давление. Из-за повреждений данную встречу пропустят Дэвис и Мусиала.

Личные встречи

У соперников немалая история очных противостояний, последний раз они пересекались этим летом, когда ПСЖ выиграл со счетом 2:0 в четвертьфинале клубного чемпионата мира. Самым памятным был матч 2020 года, когда парижане уступили в финале Лиги чемпионов, имея тогда в составе Неймара – 0:1.

Прогноз

Такой матч привлекает своей афишей, между собой сыграют сильные и зрелищные команды, которые всегда хотят побеждать.

Есть смысл проследить за движением котировок в этой встрече, ведь изначально ПСЖ был фаворитом. Букмекеры отдавали преимущество парижанам за счет фактора своего поля, да и статус действующего победителя турнира где-то влияет. Нынешние коэффициенты я считаю более правдоподобными, ведь шансы Баварии на успех точно не хуже.

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
4 ноября 2025 -
22:00
Бавария
