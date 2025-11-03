Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 17:45 |
Поможет бело-синим. Назван игрок Динамо, которого слишком рано списывают

Тарас Михалик оценил игру Андрея Ярмоленко в матче чемпионата Украины с «Шахтером»

Поможет бело-синим. Назван игрок Динамо, которого слишком рано списывают
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Бывший игрок киевского «Динамо» Тарас Михалик поделился мнением об игре Андрея Ярмоленко в матче против донецкого «Шахтера», который завершился поражением «бело-синих» со счетом 1:3.

– В конце матча был эпизод, когда Ярмоленко схватил за горло Бондаря. Как вообще относитесь и в целом к ​​этому эпизоду и к тому, как арбитр среагировал, точнее не среагировал на него?

– Градус уже был высоким, эмоции. Сам такой был: сейчас где-то выскакивают старые матчи, как мы играли – совсем иначе было. Когда Саня Алиев прыгал в Срну – сейчас за такое дали бы красную, тогда рефери дал желтую.

Это эмоции Андрея, он лидер «Динамо» – многие его списывают, но я считаю, что он еще может помочь и помогает команде. Разумеется, его на весь матч может уже не хватать.

Судья как минимум должен был показать желтую. Однако это эмоции, больше нечего добавить. Сам был такой, поэтому что-то советовать или осуждать я не готов.

Даже сейчас в ветеранском футболе бывает, что где-то бегу на эмоциях. Потому что футбол без эмоций неинтересен. Не хотелось бы таких моментов, хотелось бы больше спортивных. Однако, в этом Классическом этот накал понравился, – считает Михалик.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко Тарас Михалик
Николай Тытюк Источник: Трибуна
