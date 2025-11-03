Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовский объяснил, почему украинец из Динамо играл не на родной позиции
Украина. Премьер лига
03 ноября 2025, 22:36 |
Шовский объяснил, почему украинец из Динамо играл не на родной позиции

Тарас Михавко против «Шахтера» сыграл левого защитника

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру Тараса Михавка на позиции левого защитника.

– В последнее время вы доверяете Михавко позицию левого защитника. Как вы оцените его игру на этой позиции?

– Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы отрабатываем различные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует, 4 команды набрали по 20 очков
Руслан РОТАНЬ: «Критика справедливая. Игроки Полесья сонные, пустые»
Тренер обрушился с критикой на Карпаты: «Приехали и валяются на поле»
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Gargantua
лучше бы Кабаева там попробовал
