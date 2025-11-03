Шовский объяснил, почему украинец из Динамо играл не на родной позиции
Тарас Михавко против «Шахтера» сыграл левого защитника
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру Тараса Михавка на позиции левого защитника.
– В последнее время вы доверяете Михавко позицию левого защитника. Как вы оцените его игру на этой позиции?
– Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы отрабатываем различные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника.
2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.
