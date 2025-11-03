Шовский объяснил, почему украинец из Динамо играл не на родной позиции

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал игру Тараса Михавка на позиции левого защитника.

– В последнее время вы доверяете Михавко позицию левого защитника. Как вы оцените его игру на этой позиции?

– Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы отрабатываем различные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника.

2 ноября прошел матч 11-го тура УПЛ 2025/26 между командами «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев. Коллективы сыграли на стадионе Арена Львов. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу горняков.