Испания
02 ноября 2025, 20:33 | Обновлено 02 ноября 2025, 20:34
Барселона – Эльче. Видео голов и обзор матча (обновляется)

2 ноября проходит матч 11-го тура Ла Лиги

Барселона – Эльче. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 19:30 стартовал матч 11-го тура испанской Ла Лиги между клубами «Барселона» и «Эльче».

Футбольное противостояние проходит в Барселоне на «Стадио Олимпико».

Перед матчем «Барселона» находилась на третьей позиции (22 очка), а «Эльче» был на восьмом месте (14 очков).

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

«Барселона» – «Эльче» – 2:1 (обновляется)

Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11 – Мир, 42

ГОЛ! 1:0, Ямаль, 9 мин.

ГОЛ! 2:0, Торрес, 11 мин.

ГОЛ! 2:1, Мир, 42 мин.

Барселона чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига видео голов и обзор Барселона - Эльче Ламин Ямаль Ферран Торрес Рафа Мир
