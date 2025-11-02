Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
02 ноября 2025, 18:44 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:53
245
0

Манчестер Сити – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги

02 ноября 2025, 18:44 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:53
245
0
Манчестер Сити – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает на победу Ман Сити.

Ман Сити идет на 8-й позиции (16 очков), а Борнмут занимает 2-е место (18 пунктов).

Манчестер Сити – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Как Буяльский отыграл один гол для Динамо в матче против Шахтера
ВИДЕО. Шикарный гол: как Невертон оформил шедевр в девятку ворот Динамо
ВИДЕО. Борнмут сравнял счет, но Холанд тут же оформил дубль
Пеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити - Борнмут видео голов и обзор Эрлинг Холанд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:50 175
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Вторая серия «класичного». Победитель в этот раз будет иным?

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Футбол | 02 ноября 2025, 08:01 0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер Донецк – Динамо Киев

Поединок 11-го тура УПЛ 2025/26 состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 02.11.2025, 18:21
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Футбол | 02.11.2025, 17:15
Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Реал нацелился на лучшего игрока мира. Он заменит Мбаппе
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Бокс | 02.11.2025, 08:20
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем