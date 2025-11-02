Англия02 ноября 2025, 18:44 | Обновлено 02 ноября 2025, 18:53
Манчестер Сити – Борнмут. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Английской Премьер-лиги
2 ноября в 18:30 проходит поединок 10-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ман Сити» принимает «Борнмут» на новой домашней арене Этихад в Манчестере.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Коуч горожан Пеп Гвардиола рассчитывает на победу Ман Сити.
Ман Сити идет на 8-й позиции (16 очков), а Борнмут занимает 2-е место (18 пунктов).
