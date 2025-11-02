Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Милан
02.11.2025 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
02 ноября 2025, 15:15 |
84
0

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 ноября в 21:45 поединок Серии А

02 ноября 2025, 15:15 |
84
0
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Рома
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Супергол Зелиньски и спасение в концовке. Интер вырвал победу в Серии А
Звездный украинский легионер стал главной целью легендарного клуба
АНЧЕЛОТТИ: «Он – один из лучших полузащитников всех времен»
Милан Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Милан - Рома Артем Довбик Рома Рим
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Футбол | 02 ноября 2025, 15:02 4
Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Черноморец – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 2 ноября в 16:00 по Киеву

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 0
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 08:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02.11.2025, 09:22
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
В Шахтере отреагировали на скандальные слова Попова, вспомнив Судакова
Футбол | 02.11.2025, 15:17
В Шахтере отреагировали на скандальные слова Попова, вспомнив Судакова
В Шахтере отреагировали на скандальные слова Попова, вспомнив Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
01.11.2025, 02:43 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 6
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45
Футбол
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
Путевка в плей-офф далась непросто. ХИТ вырвал победу у Врхники
01.11.2025, 21:44 3
Футзал
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем