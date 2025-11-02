Италия02 ноября 2025, 15:15 |
Милан – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 ноября в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 2 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Рома».
Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
|
