Украина. Премьер лига01 ноября 2025, 18:31 | Обновлено 01 ноября 2025, 18:33
Эпицентр – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
1 ноября проходит матч 11-го тура УПЛ
1 ноября в 18:00 стартовал поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Верес».
Местом проведения матча стал «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».
Перед началом поединка команды находились на таких позициях в турнирной таблице: «Эпицентр» – 13-й (9 баллов), «Верек» – 12-й (10 баллов).
Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября
«Эпицентр» – «Верес» – 0:1 (обновляется)
Гол: Шарай, 22
ГОЛ! 0:1, Шарай, 22 мин.
