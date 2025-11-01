Эпицентр – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

1 ноября в 18:00 стартовал поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Эпицентр» и «Верес».

Местом проведения матча стал «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

Перед началом поединка команды находились на таких позициях в турнирной таблице: «Эпицентр» – 13-й (9 баллов), «Верек» – 12-й (10 баллов).

Украинская Премьер-лига. 11-й тур, 1 ноября

«Эпицентр» – «Верес» – 0:1 (обновляется)

Гол: Шарай, 22

ГОЛ! 0:1, Шарай, 22 мин.