  4. Когда играет Реал? Прогнозы на 11-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
01 ноября 2025, 15:25 |
11
0

Getty Images/Global Images Ukraine

🏆 С 1 по 3 октября состоятся матчи 11-го тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 11-й тур Ла Лиги 2025/26:

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 10 9 0 1 22 - 10 01.11.25 22:00 Реал Мадрид - Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид 27
2 Барселона 10 7 1 2 25 - 12 02.11.25 19:30 Барселона - Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона 22
3 Вильярреал 10 6 2 2 18 - 10 08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал 20
4 Атлетико Мадрид 10 5 4 1 18 - 10 01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано 19
5 Эспаньол 10 5 3 2 14 - 11 02.11.25 17:15 Алавес - Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия 18
6 Хетафе 11 5 2 4 12 - 13 09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 17
7 Бетис 10 4 4 2 15 - 12 02.11.25 22:00 Бетис - Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад 16
8 Райо Вальекано 10 4 2 4 12 - 10 09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано 14
9 Эльче 10 3 5 2 11 - 10 02.11.25 19:30 Барселона - Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче 14
10 Атлетик Бильбао 10 4 2 4 9 - 10 01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона 14
11 Севилья 10 4 1 5 17 - 16 01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал 13
12 Алавес 10 3 3 4 9 - 9 02.11.25 17:15 Алавес - Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес 12
13 Сельта 10 1 7 2 11 - 13 02.11.25 15:00 Леванте - Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта 10
14 Осасуна 10 3 1 6 9 - 12 03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче 10
15 Леванте 10 2 3 5 14 - 18 02.11.25 15:00 Леванте - Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид 9
16 Мальорка 10 2 3 5 11 - 15 02.11.25 22:00 Бетис - Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка 9
17 Реал Сосьедад 10 2 3 5 10 - 14 01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка 9
18 Валенсия 10 2 3 5 10 - 16 01.11.25 22:00 Реал Мадрид - Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия 9
19 Реал Овьедо 10 2 1 7 7 - 19 03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона 7
20 Жирона 11 1 4 6 10 - 24 08.11.25 15:00 Жирона - Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол 7
Полная таблица

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
