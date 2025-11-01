Испания01 ноября 2025, 15:25 |
Когда играет Реал? Прогнозы на 11-й тур Ла Лиги 2025/26
С 31 октября по 3 ноября в чемпионате Испании состоятся поединки 11-го тура
🏆 С 1 по 3 октября состоятся матчи 11-го тура Ла Лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!
Расписание и прогнозы на 11-й тур Ла Лиги 2025/26:
- 31.10. 22:00 Хетафе – Жирона [3:1]
- 01.11. 15:00 Вильярреал – Райо Вальекано
- 01.11. 17:15 Атлетико – Севилья
- 01.11. 19:30 Реал Сосьедад – Алетик Бильбао
- 01.11. 22:00 Реал Мадрид – Валенсия
- 02.11. 15:00 Леванте – Сельта
- 02.11. 17:15 Алавес – Эспаньол
- 02.11. 19:30 Барселона – Эльче
- 02.11. 22:00 Бетис – Мальорка
- 03.11. 22:00 Овьедо – Осасуна
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|10
|9
|0
|1
|22 - 10
|01.11.25 22:00 Реал Мадрид - Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид
|27
|2
|Барселона
|10
|7
|1
|2
|25 - 12
|02.11.25 19:30 Барселона - Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона
|22
|3
|Вильярреал
|10
|6
|2
|2
|18 - 10
|08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|5
|4
|1
|18 - 10
|01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано
|19
|5
|Эспаньол
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|02.11.25 17:15 Алавес - Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия
|18
|6
|Хетафе
|11
|5
|2
|4
|12 - 13
|09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте
|17
|7
|Бетис
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|02.11.25 22:00 Бетис - Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад
|16
|8
|Райо Вальекано
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано
|14
|9
|Эльче
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|02.11.25 19:30 Барселона - Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче
|14
|10
|Атлетик Бильбао
|10
|4
|2
|4
|9 - 10
|01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона
|14
|11
|Севилья
|10
|4
|1
|5
|17 - 16
|01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал
|13
|12
|Алавес
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|02.11.25 17:15 Алавес - Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес
|12
|13
|Сельта
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|02.11.25 15:00 Леванте - Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта
|10
|14
|Осасуна
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче
|10
|15
|Леванте
|10
|2
|3
|5
|14 - 18
|02.11.25 15:00 Леванте - Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид
|9
|16
|Мальорка
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|02.11.25 22:00 Бетис - Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
|9
|17
|Реал Сосьедад
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка
|9
|18
|Валенсия
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|01.11.25 22:00 Реал Мадрид - Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия
|9
|19
|Реал Овьедо
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона
|7
|20
|Жирона
|11
|1
|4
|6
|10 - 24
|08.11.25 15:00 Жирона - Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол
|7
