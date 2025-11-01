В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Встреча началась в 15:30 по киевскому времени. Команды вышли на поле стадиона «Колос». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

После десяти сыгранных туров «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов. «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 11-тур. 1 ноября

Колос – Александрия – 0:0 (обновляется)

Видео голов: