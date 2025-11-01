Колос – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды встретились 1 ноября на стадионе «Колос» в матче 11-го тура Премьер-лиги
В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Колос» из Ковалевки и «Александрия».
Встреча началась в 15:30 по киевскому времени. Команды вышли на поле стадиона «Колос». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.
После десяти сыгранных туров «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов. «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице.
Украинская Премьер-лига, 11-тур. 1 ноября
Колос – Александрия – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
