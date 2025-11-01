Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 15:34 |
Колос – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились 1 ноября на стадионе «Колос» в матче 11-го тура Премьер-лиги

Колос – Александрия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Александрия

В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Колос» из Ковалевки и «Александрия».

Встреча началась в 15:30 по киевскому времени. Команды вышли на поле стадиона «Колос». Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После десяти сыгранных туров «Александрия» занимает 14-е место, в активе команды восемь пунктов. «Колос» набрал 15 баллов и разместился на седьмой позиции в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига, 11-тур. 1 ноября

Колос Александрия 0:0 (обновляется)

Видео голов:

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Александрия Колос - Александрия видео голов и обзор
Николай Титюк
