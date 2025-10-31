Хетафе – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В пятницу, 31 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Хетафе» и «Жирона».

Команды встретились на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

«Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. «Жирона» набрала семь очков и разместилась на последней, 20-й, позиции.

В предыдущем туре подопечные Мичела сыграли вничью с «Овьедо» (3:3), а «Хетафе» одолел с минимальным счетом «Атлетик» Бильбао (1:1).

Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября

Хетафе – Жирона – 0:0 (обновляется)

Видео голов: