Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
31 октября 2025, 21:57 |
120
0

Хетафе – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды встретились в пятницу, 31 октября, в поединке 11-го тура испанской Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 31 октября, проходит матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Хетафе» и «Жирона».

Команды встретились на стадионе «Coliseum Alfonso Pérez», стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Хетафе» занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 баллов. «Жирона» набрала семь очков и разместилась на последней, 20-й, позиции.

В предыдущем туре подопечные Мичела сыграли вничью с «Овьедо» (3:3), а «Хетафе» одолел с минимальным счетом «Атлетик» Бильбао (1:1).

Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября

Хетафе Жирона 0:0 (обновляется)

Видео голов:

По теме:
Хетафе – Жирона. Цыганков и Ванат в старте. Смотреть онлайн LIVE
Звездный клуб Аль-Хиляль переиграл бывшую команду Бущана
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Жирона видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
