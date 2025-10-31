31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоятся матчи 1/4 финала.

Игровой день начнется в 15:00 по Киеву. Во время дневной сессии пройдут два поединка: Валентен Вашеро – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик – Алекс де Минаур.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Встречи Бен Шелтон – Янник Синнер и Даниил Медведев – Александр Зверев запланированы на вечернюю сессию.

АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала

15:00. Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6

Валентен Вашеро [WC] – [9] – 2:6, 2:6 16:30. Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5

[13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 21:30. Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6

Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6 20:00. Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3]

ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Медведев – Зверев. Смотреть онлайн. LIVE

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.