ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Медведев – Зверев. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинальных матчей Мастерса в Берси 31 октября
31 октября на турнире АТР 1000 в Париже (Франция) состоятся матчи 1/4 финала.
Игровой день начнется в 15:00 по Киеву. Во время дневной сессии пройдут два поединка: Валентен Вашеро – Феликс Оже-Альяссим и Александр Бублик – Алекс де Минаур.
Встречи Бен Шелтон – Янник Синнер и Даниил Медведев – Александр Зверев запланированы на вечернюю сессию.
АТР 1000 Париж. Пары 1/4 финала
- 15:00. Валентен Вашеро [WC] – Феликс Оже-Альяссим [9] – 2:6, 2:6
- 16:30. Александр Бублик [13] – Алекс де Минаур [6] – 6:7 (5:7), 6:4, 7:5
- 21:30. Бен Шелтон [5] – Янник Синнер [2] – 3:6, 3:6
- 20:00. Даниил Медведев [11] – Александр Зверев [3]
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Медведев – Зверев. Смотреть онлайн. LIVE
