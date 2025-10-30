Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:16 | Обновлено 30 октября 2025, 13:31
Агротех – Феникс-Мариуполь. Кубок Украины. Видео голов (обновляется)

Команды играют в 1/8 финала Кубка Украины

ФК Агротех

Любительский Агротех на домашнем стадионе принимает Феникс-Мариуполь в матче 1/8 финала Кубка Украины. Команды соревнуются за путевку в 1/4 финала турнира.

Команды не смогли вовремя начать поединок из-за сигнала воздушной тревоги в Кропивницком. Арбитр забрал команды к укрытию и дал начать поединок только после отбоя угрозы.

На старте поединка команды в большинстве своем присматриваются друг к другу. Активнее играют футболисты Агротеха, уже успевшие создать первый опасный момент, но голкипер гостей отвел угрозу.

На 37-й минуте игры Феникс-Мариуполь сумел открыть счет в матче. Подопечные Максима Фещука выбежали в скорую атаку, которую уверенно завершил Андрей Вильховой.

Видео-трансляция поединка:

