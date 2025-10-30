Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одесу
Другие новости
30 октября 2025, 03:56 |
92
0

ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одесу

Даяна Ястремская получила презент от своего парня

30 октября 2025, 03:56 |
92
0
ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одесу
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталасть приятным сюрпризом, который ожидал по приезду в Украину.

25-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пост, подписав его просто: «Вернулась домой».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Но главное на этих кадрах – это цветы, которые девушка наверняка получила от своего парня Давида Аллахвердиева, который занимается ММА.

Пара ранее была замечена в Нью-Йорке и не скрывает своих чувств.

По теме:
ФОТО. Андрей Шевченко коротко поздравил старшего сына с днем рождения
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
фото lifestyle Даяна Ястремская
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Футбол | 29 октября 2025, 20:23 6
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты Классического

Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Футбол | 29 октября 2025, 20:25 11
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала
Динамо идет дальше, Шахтер – аут. Определено 6 из 8 участников 1/4 финала

Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября

Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 29.10.2025, 19:47
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
28.10.2025, 07:55 7
Футбол
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
28.10.2025, 07:07 12
Футбол
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 8
Футбол
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 1
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем