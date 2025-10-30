Другие новости30 октября 2025, 03:56 |
92
0
ФОТО. Украинская теннисистка получила подарок по прибытию в Одесу
Даяна Ястремская получила презент от своего парня
30 октября 2025, 03:56 |
92
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская похвасталасть приятным сюрпризом, который ожидал по приезду в Украину.
25-летняя спортсменка опубликовала в Instagram пост, подписав его просто: «Вернулась домой».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Но главное на этих кадрах – это цветы, которые девушка наверняка получила от своего парня Давида Аллахвердиева, который занимается ММА.
Пара ранее была замечена в Нью-Йорке и не скрывает своих чувств.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 20:23 6
Смотрите самые интересные моменты Классического
Футбол | 29 октября 2025, 20:25 11
Заключительные две игры стадии 1/8 финала Кубка Украины пройдут 30 октября
Футбол | 29.10.2025, 16:44
Футбол | 29.10.2025, 07:51
Теннис | 29.10.2025, 19:47
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 17:47 8
28.10.2025, 07:55 7
28.10.2025, 07:07 12
29.10.2025, 07:24 8
28.10.2025, 16:32 2
28.10.2025, 13:24
29.10.2025, 11:17 1
29.10.2025, 07:34