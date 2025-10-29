Стала известна оценка Довбика за победы матч Ромы, в котором он забил гол
29 октября римляне переиграли Парму со счетом 2:1, Артем отличился на 81-й минуте
Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Артему Довбику оценку в 7.1 балла за матч девятого тура Серии А между командами Рома и Парма (2:1).
Нападающий римлян начал встречу в резерве и появился на поле на 73-й минуте. На 81-й Довбик забил гол в ворота соперников.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Артем получил пятую наивысшую оценку среди игроков Ромы и шестую среди всех футболистов, которые приняли участие в противостоянии. Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста Пауло Дибала (8.2).
Довбик забил второй гол в сезоне 2025/26. На счету Артема также есть один ассист.
Оценки WhoScored за матч Рома – Парма (2:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек Динамо рассказал о победном поединке 1/8 финала Кубка Украины
Владимир Бражко показал хороший пример