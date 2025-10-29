Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 октября 2025, 23:19 | Обновлено 29 октября 2025, 23:28
29 октября римляне переиграли Парму со счетом 2:1, Артем отличился на 81-й минуте

Стала известна оценка Довбика за победы матч Ромы, в котором он забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine

Статистический портал WhoScored поставил украинскому форварду Артему Довбику оценку в 7.1 балла за матч девятого тура Серии А между командами Рома и Парма (2:1).

Нападающий римлян начал встречу в резерве и появился на поле на 73-й минуте. На 81-й Довбик забил гол в ворота соперников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Артем получил пятую наивысшую оценку среди игроков Ромы и шестую среди всех футболистов, которые приняли участие в противостоянии. Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста Пауло Дибала (8.2).

Довбик забил второй гол в сезоне 2025/26. На счету Артема также есть один ассист.

Оценки WhoScored за матч Рома – Парма (2:1)

Дубль и удаление. Интер уничтожил Фиорентину и вернулся в топ-3 Серии А
Известна оценка Забарного за матч ПСЖ, где произошла большая сенсация
Рома – Парма – 2:1. Как забил Довбик. Видео голов и обзор матча
Пауло Дибала Артем Довбик оценки WhoScored Рома Рим Парма Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
