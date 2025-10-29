Виктория – Ингулец. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В среду, 29 октября представители Первой лиги – «Виктория» Сумы и «Ингулец» – встретились в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Команды играют в городе Тростянец на стадионе имени В. Куца. Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 12:00 по киевскому времени.

«Ингулец» на стадии 1/32 финала вырвал победу в противостоянии с «Карбоном» (2:1), потом разгромил «Подолье» со счетом 4:1. «Виктория» в предыдущих раундах одолела полтавскую «Ворсклу» (1:0) и киевский «Левый Берег» (1:0).

Видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины можно просмотреть онлайн на Youtube-канале УПЛ ТБ.

Виктория – Ингулец. 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция