Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Сегодня, 29 октября в Киеве пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером». Своим прогнозом на этот поединок эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– За последнее время обе команды наелись в плане переездов, игр, – сказал Саленко. – Поэтому, кто будет лучше выглядеть физически, тот и будет иметь больше шансов на победу.

Плюс киевлян в том, что вернулся в стартовый состав Андрей Ярмоленко, хорошо выглядел Виталий Буяльский, а это мастерство. У «Шахтера» пока все еще идет перестройка.

Но как бы то ни было, встретятся две сильнейшие команды страны, поэтому я жду интересной и бескомпромиссной борьбы. Что касается прогноза, то мне кажется, что «Динамо» выиграет в один мяч, поскольку у них должно быть больше мотивации из-за того, что в прошлом розыгрыше победу в финале одержал «Шахтер». Ставлю на «бело-синих – 2:1».