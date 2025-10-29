Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций
В решающем матча женской Лиги наций сыграют Германия и Испания
Завершились ответные полуфинальные матчи женской Лиги наций по футболу.
Вторые поединки 1/2 финала состоялись вечером 28 октября.
В супербитве Франция и Германия сыграли вничью (2:2), и в финал вышла немецкая команда благодаря победе в первой игре (1:0).
Испания с голом знаменитой Алексии Путельяс второй раз взяла верх над Швецией (1:0) после разгрома в первом матче (4:0).
Финальное противостояние между Испанией и Германией будет состоять из двух матче (28 ноября и 2 декабря). Бронзу разыграют Франция и Швеция.
Лига наций по футболу среди женщин
1/2 финала. Ответные матчи, 28 октября
Франция – Германия – 2:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Малар, 3, Матео, 89 – Аньоми, 12, Бюль, 50
Швеция – Испания – 0:1 (первый матч – 0:4)
Гол: Путельяс, 75
Сетка плей-офф
Инфографика
