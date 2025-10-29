Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига наций
29 октября 2025, 00:25 | Обновлено 29 октября 2025, 00:36
Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций

В решающем матча женской Лиги наций сыграют Германия и Испания

Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций
Завершились ответные полуфинальные матчи женской Лиги наций по футболу.

Вторые поединки 1/2 финала состоялись вечером 28 октября.

В супербитве Франция и Германия сыграли вничью (2:2), и в финал вышла немецкая команда благодаря победе в первой игре (1:0).

Испания с голом знаменитой Алексии Путельяс второй раз взяла верх над Швецией (1:0) после разгрома в первом матче (4:0).

Финальное противостояние между Испанией и Германией будет состоять из двух матче (28 ноября и 2 декабря). Бронзу разыграют Франция и Швеция.

Лига наций по футболу среди женщин

1/2 финала. Ответные матчи, 28 октября

Франция Германия – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Малар, 3, Матео, 89 – Аньоми, 12, Бюль, 50

Швеция – Испания – 0:1 (первый матч – 0:4)

Гол: Путельяс, 75

Сетка плей-офф

Инфографика

Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Франции по футболу женская сборная Швеции по футболу видео голов и обзор женская сборная Германии по футболу женская сборная Испании по футболу Алексия Путельяс Франция - Германия Швеция - Испания
