Супербитва Франции и Германии. Определены финалисты Лиги наций

Завершились ответные полуфинальные матчи женской Лиги наций по футболу.

Вторые поединки 1/2 финала состоялись вечером 28 октября.

В супербитве Франция и Германия сыграли вничью (2:2), и в финал вышла немецкая команда благодаря победе в первой игре (1:0).

Испания с голом знаменитой Алексии Путельяс второй раз взяла верх над Швецией (1:0) после разгрома в первом матче (4:0).

Финальное противостояние между Испанией и Германией будет состоять из двух матче (28 ноября и 2 декабря). Бронзу разыграют Франция и Швеция.

Лига наций по футболу среди женщин

1/2 финала. Ответные матчи, 28 октября

Франция – Германия – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Малар, 3, Матео, 89 – Аньоми, 12, Бюль, 50

Швеция – Испания – 0:1 (первый матч – 0:4)

Гол: Путельяс, 75

Сетка плей-офф

Инфографика