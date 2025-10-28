Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 октября 2025, 16:19 | Обновлено 28 октября 2025, 16:21
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги

28 октября 2025, 16:19 | Обновлено 28 октября 2025, 16:21
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ливерпуль

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлс».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

