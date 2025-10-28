Англия28 октября 2025, 16:19 | Обновлено 28 октября 2025, 16:21
Ливерпуль – Кристал Пэлс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 октября в 21:45 матч Кубка английской лиги
В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлс».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ливерпуль – Кристал ПэлсСмотреть трансляцию
