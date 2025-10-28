В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлс».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

