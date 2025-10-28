Черновицкая Буковина в домашнем матче принимает тернопольскую Ниву. Матч проходит в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

Подопечные Сергея Шищенко активнее начали поединок, создав несколько моментов у ворот Ильи Ольхового, но голкипер спокойно справился с опасностью. Ребята Юрия Вирта в большинстве своем защищаются и ищут свои моменты в быстрых атаках.

Уже на 38-й минуте игры черновицкая команда воплотила свое игровое преимущество в забитый мяч. Евгений Подлепинец воспользовался суматохой в штрафной гостей и открыл счет в игре. Перед самым перерывом Буковина удвоила свое преимущество, уйдя на перерыв по комфортному счету. На 44-й минуте игры голом отличился Петр Стасюк.

В 1/32 финала Кубка Украины «Буковина» 3:0 обыграла любительский «Авангард», а в следующем раунде минимально одолела львовские «Карпаты». Тернопольская Нива в нынешнем розыгрыше Кубка Украины прошла «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», дважды одолев соперников со счетом 3:0.

Буковина – Нива Т. 1/8 финала Кубка Украины. Видео голов (обновляется)