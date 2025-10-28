Кубок Украины28 октября 2025, 14:51 | Обновлено 28 октября 2025, 15:37
Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины
28 октября в 14:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины.
«Локомотив» Киев и «Нива» Винница играют на стадионе УТК им. Банникова в Киева.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах.
Победитель матча выйдет в 1/4 финала Кубка Украины.
