Кубок Украины
28 октября 2025, 14:51 | Обновлено 28 октября 2025, 15:37
Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Украины

Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка. Видео голов и обзор (обновляется)
УПЛ ТВ

28 октября в 14:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины.

«Локомотив» Киев и «Нива» Винница играют на стадионе УТК им. Банникова в Киева.

Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах.

Победитель матча выйдет в 1/4 финала Кубка Украины.

Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка. Видео голов и обзор (обновляется)

Кубок Украины по футболу Нива Винница Локомотив Киев видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
