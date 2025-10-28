28 октября в 14:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины.

«Локомотив» Киев и «Нива» Винница играют на стадионе УТК им. Банникова в Киева.

Обе команды выступают во Второй лиге, но в разных группах.

Победитель матча выйдет в 1/4 финала Кубка Украины.

Локомотив – Нива В. 1/8 финала Кубка. Видео голов и обзор (обновляется)